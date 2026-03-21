美超微血洗狂殺33％！　高層涉走私輝達AI晶片到中國

▲美超微共同創辦人廖益賢等3人涉嫌非法將AI伺服器技術轉運到中國。（圖／美國紐約南區檢察官辦公室）

記者葉國吏／綜合報導

在美國紐約南區聯邦檢察官辦公室出手起訴多名相關人士後，一宗涉及高階伺服器非法流向中國的案件曝光，其中點名美超微（SMCI）共同創辦人廖益賢。消息震撼市場，也讓投資人信心動搖，美超微股價20日跳水，最終大跌10.26美元或-33.32%、收20.53美元。

檢方在起訴書中指出，廖益賢與美超微台灣區業務經理張瑞滄，以及承包商孫廷瑋，涉嫌共謀操作一宗規模龐大的交易，將搭載輝達晶片、總值約25億美元的伺服器，透過一家設於東南亞的公司出售與轉手，最終流向中國市場，疑似刻意規避美國出口管制。

根據指控，2024年至2025年間，該東南亞企業大量向美國廠商採購伺服器，光是2025年4月底到5月中，就有約5.1億美元、在美國完成組裝的設備被違規轉運。為了躲避查核，被告還安排在倉庫擺放大量「樣子貨」，甚至拆箱、換標、重貼序號，再重新封裝，整個過程都被監視畫面拍下。

對此，美超微發布聲明強調，公司本身並未列入本案被告，起訴對象僅限三名與公司有關的個人及其涉嫌違反出口法規的行為。儘管如此，美超微股價20日跳水，最終大跌10.26美元或-33.32%、收20.53美元。