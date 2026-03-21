晚安小雞滿臉鬍子遭酸裝可憐　喊冤揭原因

記者黃翊婷／綜合報導

網紅晚安小雞（本名陳能釧）因在柬埔寨造假拍片被逮，刑滿出獄後19日晚間抵達桃園機場，但一落地就遭警方逮捕。此外，晚安小雞回台時因臉上鬍子多，與同伴阿鬧相比顯得比較憔悴，進而遭到網友質疑裝可憐，他表示很冤枉，「我不用裝就很可憐了，在裡面2年是要多光榮，但這一切都是我咎由自取。」

▲晚安小雞回台後，因涉及侵入住宅及毀損案件，一落地就被警方逮捕。（圖／記者黃宥寧攝）

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晚安小雞回台被捕

晚安小雞2023年間為了衝流量闖入淡水民宅直播，毀損門鎖、翻動物品、撒冥紙，遭依侵入住宅及毀損罪送辦，後來他在柬埔寨入獄，無法出庭，所以於2024年遭士林地檢署發布通緝。晚安小雞19日回台，一落地就被警方逮捕，隨後移送至士林地檢署，經過檢方複訊，他被諭知限制住居後請回。

▲晚安小雞（左）與阿鬧（右）。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）

裝可憐？晚安小雞回應質疑

此外，晚安小雞回台時雙頰凹陷、滿臉鬍子，看起來非常憔悴，同伴阿鬧卻打理得很乾淨，他因此遭到網友質疑是否在裝可憐。晚安小雞20日在臉書留言區回應此事，他表示，很多人說阿鬧沒鬍子，他卻有那麼多鬍子，是在演什麼可憐，但自己真的很冤，「移民局1個多月來，不能帶刮鬍刀進去，為什麼阿鬧沒鬍子？他連腳毛都不會長，鬍子也只有一點點」、「我不用裝就很可憐了，在裡面2年是要多光榮，但這一切都是我咎由自取」。

晚安小雞還提到，19日晚間在警局的時候，不知道為什麼一直吐，可能是胃食道逆流，也可能是柬埔寨很熱，但回來台灣突然變很冷，還被警察吐槽是不是水土不服，「回到自己家鄉還可以水土不服？我想想也是有這個可能。」

對於晚安小雞的狀況，粉絲們紛紛留言送暖，希望他能重新振作起來，「回來就好，錯了沒關係，改過就好了，加油」、「整理狀態再出發」。不過，也有粉絲善意提醒，探險本身沒有錯，但不該造假、破壞物品，希望晚安小雞能好好反省，避免再次觸法。