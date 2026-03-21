今溫差20℃　東北季風+鋒面3地區涼意有雨

▲今天受到東北季風、鋒面影響，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天受到東北季風、鋒面影響，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨。北台灣稍涼、中南部舒適溫暖，高溫上看31度，日夜溫差最大達到20度。明天東北季風減弱。

根據中央氣象署資料顯示，今天（21日）仍受東北季風影響，加上有道鋒面停留在台灣東北部海面，迎風面天氣較為不穩定，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，北部山區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨，清晨前宜花山區有局部大雨發生的機率，大台北地區也有零星短暫陣雨。

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▲今天北部及東北部天氣稍涼。（圖／記者李毓康攝）

北部及東北部天氣稍涼，白天高溫約20-23度，其他地區較為舒適溫暖，高溫約25-28度，南部近山區可達29-31度，南北溫差大，南來北往請留意溫度變化，至於各地低溫約17-20度。

3/22(日) 東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及東北部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。

3/23(一)-3／24(二) 各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後東部地區及東北部、大台北山區有零星短暫陣雨。