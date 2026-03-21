Lady M突宣布改規則「杜拜千層不單賣」　掀熱議：蛋糕也要配貨？

▲Lady M杜拜巧克力千層蛋糕在台灣掀起排隊潮，還因此登上美國媒體。（圖／翻攝自Facebook／Lady M Taiwan）

網搜小組／董美琪報導

知名甜點品牌Lady M突宣布調整販售方式，引發網路熱議。官方公告指出，3月23日至30日期間，杜拜巧克力千層蛋糕將採「組合販售」，須搭配其他口味蛋糕或飲品購買，且每人限購一組，消息曝光後，掀起網友兩極討論，有人直呼「蛋糕也要配貨了？」

杜拜巧克力口味停售前改變購買規則



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根據官方說明，此次調整包含兩種組合形式，一為「外帶組合」，購買杜拜巧克力千層2片，需搭配其他口味蛋糕4片；另一則為「內用組合」為杜拜巧克力千層蛋糕1片＋任選飲品1杯，內用據點為台北旗艦店、遠百信義及台中LaLaport門市。不過也強調，杜拜巧克力千層蛋糕將販售至3月30日，3月31日起將停止供應。

網友正反聲音熱議

消息一出，引發大批網友留言討論，有人質疑這種販售方式形同「變相加價」，認為「代購不會變少，只會把成本轉嫁」、「買蛋糕也要綁商品，太誇張」。也有網友聯想到過去熱門商品的銷售模式，直言「跟顯卡當初一樣」、「蛋糕界也開始配貨了」。

留言區出現不少人吐槽：「買個蛋糕都要上帶下了」、「變蛋糕界的愛馬仕了嗎」。甚至有人點出商業策略，「與其讓利潤外流，不如自己透過組合銷售把價格掌握住」。

不過，也有支持聲音認為此舉能分散人潮、降低搶購亂象，「聰明，順便銷貨」、「突然覺得可以去排內用了」、「早該如此」。

隨著杜拜巧克力口味限時供應倒數，Lady M改購買規則是否能有效抑制代購與排隊亂象，仍待後續觀察。