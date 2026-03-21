伊朗最高領袖發布聲明！最新影片「仍未公開露面」

▲穆吉塔巴繼任以來從未公開露面。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）持續神隱，他21日發布第二份重大聲明，卻仍沒有任何影像。穆吉塔巴除駁斥阿曼與土耳其攻擊案係美以「假旗行動」栽贓，更自爆曾匿名搭計程車巡視德黑蘭「聽取民意」。由於情報部長剛遭暗殺不久，穆吉塔巴雖大打親民牌、宣示國家安全，但因為遲遲未公開露面，已引發國際質疑。

神隱領袖自爆「運將巡街」 親民抽樣勝過民調

根據CNN報導，穆吉塔巴近日藉著波斯新年，在國家電視台上發表長篇聲明，文中他宣稱曾應個人要求，安排「匿名」搭乘計程車穿梭於德黑蘭街頭，親耳傾聽民眾心聲。

穆吉塔巴強調，這種隨機的出巡方式，比任何科學民調都更能真實掌握民意，試圖藉此展現親民與接地氣的形象。

反擊「假旗行動」 穆吉塔巴怒斥：美以詭計

針對近期備受關注的阿曼與土耳其攻擊事件，穆吉塔巴在聲明中嚴正否認伊斯蘭共和國武裝部隊或親伊朗組織涉案。

他指出，土、阿兩國與伊朗關係友好，這些攻擊事件實為美國與「錫安主義敵人」（以色列）聯手發動的陷阱，目的在於抹黑伊朗並挑撥地區關係。這也是他繼一週前要求美以賠償後，再次發表的強硬反西方言論。

情報部長剛遭暗殺 最高領袖安全防線受矚

這份聲明發布前夕，德黑蘭才驚傳情報部長遇刺身亡，伊朗內部情勢一度陷入混亂。穆吉塔巴對此發表簡短談話，承諾將安全歸還給伊朗同胞，並將其敵對勢力排除在外。

不過，穆吉塔巴自本月初接替父親成為最高權力核心以來，始終從未公開露面。儘管國家電視台配發了多張哈米尼的靜態照片，但真實性尚未獲得國際權威媒體證實，已引起國際懷疑。