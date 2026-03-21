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「疣豬」、阿帕契戰機出動！荷莫茲海峽空中打擊　鎖定伊朗快艇

▲▼荷莫茲海峽。（圖／視覺中國）

▲美軍派出A-10戰機與阿帕契直升機，在荷莫茲海峽及伊朗南部外海執行攻擊任務。（圖／視覺中國）

記者董美琪／綜合報導

美軍官員表示，美國及其盟友為確保荷莫茲海峽航運安全，已派出戰機對伊朗海軍艦艇展開低空攻擊，同時使用阿帕契直升機擊落伊朗無人機。

▲▼美軍A-10「疣豬」戰機。（圖／美國中央司令部）

▲美軍A-10「疣豬」戰機出動最新畫面。（圖／美國中央司令部）

《華爾街日報》報導，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）在五角大廈記者會上披露這項行動，並指出A-10雷霆二式戰機與阿帕契直升機正於荷莫茲海峽或伊朗南部外海執行任務。

▲▼A-10C雷霆二式攻擊機（A-10C Thunderbolt II jet）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「疣豬」A-10上陣打擊。（圖／達志影像／美聯社）

凱恩說，暱稱「疣豬」的A-10戰機正在南部戰線鎖定快速攻擊艇，而阿帕契直升機也投入該區域的行動。此外，他提到部分盟國派遣阿帕契直升機對抗單向攻擊無人機，但未透露具體國家。

▼荷莫茲海峽遭伊朗封鎖，波斯灣海域可見多艘貨船進出不得。（圖／視覺中國）

▲▼荷莫茲海峽遭伊朗封鎖，波斯灣海域可見多艘貨船進出不得。（圖／視覺中國）

據報導，這次行動屬於五角大廈的多階段計畫，目的是降低伊朗武裝快艇、水雷及巡弋飛彈對航運的威脅。自3月初以來，伊朗威脅已一度中斷荷莫茲海峽通航，一旦美軍成功削弱風險，軍艦將能重新通過海峽，並保障波斯灣船隻的進出安全。

▼美軍空襲伊朗快艇與無人機，目標恢復荷莫茲海峽航運。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

▲▼中東,伊朗,卡達,德黑蘭),哈格島,荷莫茲海峽,。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

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