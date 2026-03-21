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家藏女大生頭骨！日本分屍魔認罪　殘暴細節曝光：搜食譜吃內臟

▲▼埼玉地方法院。（圖／翻攝自Google Maps）

▲31歲殺人魔齋藤純誘騙女性後將其殺害，埼玉地方法院18日初審。（圖／翻攝自Google Maps）

記者董美琪／綜合報導

日本埼玉地方法院於18日針對一起駭人聽聞的連環殺人案展開初審。31歲被告齋藤純涉嫌殺害並分屍2名年輕女性，甚至在住處長期收藏被害者的頭蓋骨。檢方揭露了被告極度扭曲的犯案過程，包括參考知名「座間九屍命案」手法、上網搜尋內臟烹調方式，引發日本社會震驚。

兩名女大生遇害　嫌犯家藏頭骨成鐵證
這起慘案的曝光源於2025年，警方在偵辦一起手機竊盜案搜索被告住處時，竟意外搜出一具人類頭蓋骨，進而揭發這起跨越11年的連環命案。

起訴書指出，被告齋藤純於2015年先殺害了當時22歲的B小姐；2018年又以相同手法誘騙21歲的A小姐至住處殺害。被告在初審中對所有指控供認不諱，坦承自少年時期便有「殺人慾望」，並長期在網路搜尋有自殺念頭的女性作為獵物。

殘暴行徑令人不寒而慄：預謀解體、加水烹煮
檢方在庭上披露了令人髮指的細節。被告在殺害A小姐前，為確保解體過程順利，竟要求被害人服用瀉藥，以防腸道殘留糞便。更駭人的是，被告在行兇後不僅將遺體切斷、剔骨，甚至將部分組織放入加熱器中加水烹煮，並在案發前多次搜尋「內臟食用方法」，計畫食人。

被告供稱，其犯案手法深受2017年震撼全日的「座間九屍命案」影響，為了不讓家屬發現遺體，他決定採取極端的「白骨化」處理，並將A小姐的頭蓋骨留作私人收藏，其餘骨骸則裝入旅行箱。

受害家屬悲慟控訴：女兒不是你的玩具
庭審中，被害人家屬的陳述令全場鼻酸。A小姐的父母自女兒2018年失蹤後，長達7年日復一日地發放傳單尋人，最終卻換來女兒遭凌虐分屍的消息。其母在庭上聲淚俱下地怒吼：「我的女兒不是為了當你的玩具而出生的！如果可以，我想將你碎屍萬段！」

另一名被害者B小姐的家屬則質疑，B小姐生前曾傳訊息給母親提到「我會被殺」，強烈反駁被告所謂「承諾殺人」的說法，認定這是一場徹頭徹尾的預謀謀殺，家屬一致要求法院判處被告死刑。

儘管被告認罪，但辯護律師預計將針對「承諾殺人」與「精神鑑定」等爭議點辯論。下次庭審將進行被告人質詢，屆時將針對被告的犯案動機與是否具備悔意調查。

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