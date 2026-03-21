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清明連假國旅平均訂房率49.35%　僅台北超過6成

▲▼國旅,旅宿,旅館,飯店,住宿。（圖／記者李姿慧攝）

▲清明連假平均訂房率49.35%。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

清明節連續假期（4月3日至4月6日）將至，交通部觀光署截至3月20日統計，假期前3日平均訂房率49.35%，前3名依序為台北市、雲林縣及嘉義市，其中僅台北市超過6成。

根據觀光署統計，清明連續假期共4天，假期前3日（4月3日至4月5日）平均訂房率前3名依序為台北市66.30%、雲林縣56.42%、嘉義市50.87%，另有台中市、台南市、澎湖縣及連江縣等4個縣市超過總平均49.35%。

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各日訂房率前3名縣市：

（1）4月3日：台北市（70.24%）、嘉義市（66.48%）、雲林縣（63.02%）；加上新北市、台中市、台南市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣及連江縣等7個縣市，共計10個縣市超過5成。

（2）4月4日：雲林縣（78.65%）、台北市（69.55%）、台南市（61.46%）；加上新北市、台中市、嘉義市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣及連江縣等8個縣市，共計11個縣市超過5成。

（3）4月5日：台北市（59.10%）、連江縣（44.06%）、台中市（40.88%）。

（4）4月6日：台北市（44.81%）、新北市（32.43%）、宜蘭縣（29.11%）。

觀光署表示，清明節連假正值花季與兒童月，不少活動吸引親子客與返鄉人潮，如台北花季、華山及科教館動漫特展；劍湖山主題樂園；嘉義市文化路夜市及漫遊嘉義；台中市麗寶樂園兒童節巡遊；台南府城藝文空間-日本剪紙藝術家野津理惠子展、安平五館實境解謎遊戲；澎湖縣「清明孩想玩世界」；馬祖藍眼淚季、北海坑道夜間搖櫓、東引「追淚小旅行」等。

觀光署指出，以上數據為清明節連假14天前由旅宿業填報的訂房率統計，因許多民眾習慣在接近假期時才安排行程與訂房，旅宿業者目前也持續接受訂房中，最終住房率可能與此數據有所不同。

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