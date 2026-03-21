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7-11茶飲買2送2、全家零食買1送1　超商「周末優惠」一次看

▲▼▲▼7-ELEVEN升級「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」菜單，一口氣推出超過30款創意茶飲。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」指定茶飲「買2送2」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接春遊季節到來，7-ELEVEN、全家、萊爾富、OKmart與美廉社紛紛推出限時促銷，其中7-ELEVEN 指定新品茶飲「買2送2」、全家及萊爾富多款商品「買1送1」，OKmart早餐組合49元起。另有滿額折扣、冷凍食品買1送1等。

★7-ELEVEN

●全店滿額折扣

7-ELEVEN即日起至3月22日，全店推出uniopen會員專屬優惠，指定類別商品消費「滿222元立折20元」。

指定商品結帳滿1111元，隨機送優惠券任1張，包含：雪肌粹淨白洗面乳兌換券（價值189元）、7-ELEVEN「77元購物金」、贈品3選1兌換券，可兌換五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙1串（價值109元）、SKINTIFIC 5X神經胺酸防曬霜（價值99元） 、OR保濕霜7g（價值99元）。

▲7-ELEVEN 珍芭雷夢青茶／烏龍，限時買2送2。（圖／業者提供）

●茶飲優惠

7-ELEVEN 近來升級「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」菜單，一口氣推出超過30款創意茶飲，涵蓋純茶、茶拿鐵、果茶、奶蓋4大系列。

歡慶茶飲升級，即日起至3月31日，真心橙意青／烏龍、果真桃氣蜜露紅、珍芭雷夢青茶／烏龍、開心果奶蓋茶拿鐵、蜜露紅茶拿鐵、四季青萱茶拿鐵、輕焙烏龍茶拿鐵、蜜露紅茶、四季青萱、輕焙烏龍等指定品項，任2杯120元。

即日起至3月22日，珍芭雷夢青茶／烏龍「買2送2」。3月25日至3月27日，蹦米香茶拿鐵系列，任2杯100元。

★全家

●5日5好康

全家即日起至3月24日推出「5日5好康」，多款人氣商品祭出「買1送1」或多件優惠。包含：Fami Collection鹼性離子水800ml、葡萄王康貝特200P能量飲料、阿奇儂×鮮乳坊生巧克力戀乳雪糕、HERSHEY’S好時巧酥白可可風味片等，皆為「同商品買1送1」；零食類如星太郎雞汁超寬條餅則推出「買3送3」。

鮮食與飲品方面，Let’s Café大杯特濃美式與拿鐵（冰熱）任選2杯85元，Let’s Tea大杯仙女醇奶茶（冰熱）任選2杯65元；Fami!ce霜淇淋2支55元。日用品部分也有促銷，Fami Collection廚房紙巾，單件特價65元。

▼全家自3月20日至3月24日推出「5日5好康」。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至3月22日「限時殺」，多款飲料、零食與泡麵祭出「買1送1」、「任選優惠」等促銷。

其中「吃果籽吸凍」系列（葡萄柚、草莓、百香烏龍、荔枝烏龍）推出任選2件45元；零食部分包括啾皮超值組合餐軟糖、Gery芝莉脆粒威化棒（焦糖巧克力、香草）皆享「買1送1」優惠。

冰品「百吉巧克力脆皮大雪糕」同樣祭出買1送1，飲品方面，黑松沙士清新紅柚風味600ml、黑松茶花焙香麥茶580ml皆推出「買1送1」優惠。泡麵類則有農心辛炒麵（原味、起司）買1送1，隨緣紅燒嫩菇湯麵「第2件10元」。

▼萊爾富即日起至3月22日，為期5天「限時殺」優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart 搶攻早餐商機，即日起至4月1日，全台門市推出「餐餐自由配」，主打三角飯糰、三明治等輕食搭配果汁、牛奶等飲品，推出49元、59元與69元三種組合。

▲▼OKmart 超商優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart 推出早餐優惠。（圖／業者提供）

49元組合中，「經典三明治」（原價36元）搭配「OKCAFE熱牛奶（中杯）」（原價45元）最為優惠，最高可省31元。

59元組合則為「起司派對三明治」搭配「OKCAFE台灣青茶（大杯）／OKCAFE經典紅茶（大杯）／OKCAFE莊園拿鐵（中杯）」（原價45元），可省28元。

69元組合則有「鮪魚蛋沙拉三明治」（原價45元）搭配「每日C100%葡萄綜合果汁310ml」（原價45元）或「OKCAFE莊園美式（大杯）」（原價45元），可省21元。

此外，OKmart 同步推出麵包優惠，即日起至4月1日購買指定麵包享「任選第二件現省10元」，品項包含：海鹽羅宋麵包、丹麥菠蘿可頌、菱格香菠蘿、菠蘿奶酥麵包、醇黑巧克墨西哥麵包、香草杯子蛋糕，以及OK熊鬆餅（經典蜂蜜／草莓），提供早餐或下午茶多元選擇。

★美廉社

美廉社即日起至3月22日，在「APP隨買隨取」推出限時促銷活動，主打兩款日常商品優惠，「伯朗ONE BREW咖啡球無糖濃萃黑咖啡」（25ml×10份）活動價145元，換算單顆約14.5元，主打獨立包裝設計，無論冷沖、熱泡或調飲都適合。

另有「龍鳳（玉米筍／南瓜塊）」（500g）推出買1送1優惠，售價119元，平均每包約60元，主打切段後急速冷凍、開袋即可料理。

此波優惠每位會員各限購5組，兌換期限至2026年4月18日，數量有限、售完為止。

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