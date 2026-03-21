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獨／台大祭7措施遏止「分數膨脹」　上學期剩28%學生拿A+

▲▼台大校門、台大大門、椰林大道。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大推動7項措施後，學生A+成績占比剩下28%。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大因學生成績實施等第制造成分數膨脹現象，教務處曾規劃A+成績占比卻無法取得校內共識，校方提出「PR值成績單」等7項措施。台大強調，目前校方仍未強制規定A+成績占比，但經過學校宣導與試辦後已有改善，上學期A+占比下降到28％，預計下次教務會議會討論出實際作法，115學年正式實施。

台大從99學年開始實施「等第制（GPA）」，卻造成分數膨脹現象。根據台大統計，實施10餘年來，「A+與A」成績占比從46%增加到58%，高於國外大學30%至35%，其中光是A+占比，從99學年21%，112學年最高峰達到34%。

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為了降低分數膨脹現象，台大教務處曾規劃「A+成績占比不得超過15%」草案，原規劃114學年試辦、115學年實施，但在校內舉辦說明會時卻引發學生大力反對。校方後來進行學院巡迴及全校座談，並提出百分制分數區間加註「僅供參考」、提供「PR值成績單」等7項建議措施，目前效果已經顯現。

▲▼台大針對學生成績評量辦法，提供「等第成績與等第績分表」，讓老師參考。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲台大針對學生成績評量辦法，提供「等第成績與等第績分表」，讓老師參考。（圖／記者許敏溶翻攝）

台大教務處強調，校方目前並沒有硬性規定各系的A+成績占比，教務處提供的 「等第成績與等第績分表」，只是百分制分數區間及單科成績對照參考，授課教師可以根據等第定義，自行調整分數區間，傳聞學生A+成績占30%不能送到教務處不是事實。

教務處說明7項建議措施，包括建置學習評量專區，同時在教務會議定期報告，也宣導書卷獎避免以總GPA 作為唯一標準，對於難以區分等第的課程，以「通過/不通過」取代等第，並請各系分析課程A+比例過高原因，再提供「PR值成績單」且開放學生申請，但適用在10人以上課程，也鼓勵學生用於研究所推甄書審、學系書卷獎遴選。

教務處指出，措施已落實並取得成效，A+成績學生占比已從112學年最高的34％，上學期下降到28％，也讓教師的評分反映不同學習表現，且A+等第更符合「超越期待」的定義。

此外，台大校方也針對全校66個學系調查對「A+比例上限與建議」。教務長王泓仁表示，有33個學系提出希望校方明確訂立A+比例上限，但是學系之間對於上限的差異很大，占比從10% 到30%不等，另有22個學系希望學校提供A+的建議比例，同時也有15個學系認為課程差異大，不易訂定比例上限，系內不易形成共識。

王泓仁重申，目前校方並未強制要求教師評分時A+學生比例該有多少，未來將會持續蒐集師生與系所意見，不管是「訂立或不訂A+比例」、「訂立建議A+參考比例」，都會在6月初的教務會議上，通過明確的實施規範，並在115學年實施。

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