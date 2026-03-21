劍指日本對抗F-35　雙座殲-20S列裝「強軍先鋒飛行大隊」

▲全球首款雙座型隱身戰機殲-20S。（圖／翻攝自中國之聲）

軍武中心／綜合報導

全球唯一現役的雙座型五代隱身戰機殲-20S，傳出已裝備有「強軍先鋒飛行大隊」之稱的北部戰區空軍航空兵某旅飛行大隊。據了解，其所在部隊的前身，為中共締造的第一支空中作戰力量，如今有了殲-20S的助拳後，這支被稱為中國空軍的王牌飛行大隊將更有能力應對日本方向變化局勢。

《解放軍報》在18日發布的文章中提及，「空軍某部機場，『強軍先鋒飛行大隊』一架架新型戰機伴著夕陽陸續歸航。」報導更進一步指出，「去年底，這名飛行員剛完成改裝資質認證，全新的作戰平臺信息化智能化程度非常高。」

這支「強軍先鋒飛行大隊」隸屬於北部戰區空軍航空兵某旅飛行大隊，主要擔負中國北部空防任務，同時也是中國空軍較早列裝殲-20隱身戰鬥機的部隊之一。資料顯示，其所在的航空旅，在抗美援朝時期，為中國人民志願軍空軍第四師（後為空軍第一師），是中國空軍首批組建、首支參戰、首獲勝績的英雄部隊。

知名軍事評論「國平視野」認為，綜合以上所釋放的信號，可以判斷這支北部戰區空軍的「強軍先鋒飛行大隊」，早已率先為迎接殲-20S雙座版戰鬥機做好準備。而2025年的九三大閱兵雙座版殲-20S飛越天安門上空，很有可能就是由該大隊的飛行員所駕駛。

▼「強軍先鋒飛行大隊」是中國空軍宣布最早列裝殲-20的部隊之一。（圖／翻攝自央視）

雙座版的殲-20S是由大陸自主研製的新一代中遠程、重型、雙座、多用途隱身戰鬥機，前面的飛行員專注飛行操控、機動與自衛，後方的飛行員則主要負責指揮、態勢感知、武器投放、電子戰與無人機控制。整體而言，殲-20S在保留單座版隱身和空戰性能外，進而升格成為體系作戰中樞，能與忠誠僚機混編，具備有人-無人協同能力、電子戰能力和戰場指揮能力等。

分析指出，殲-20S單機就可指揮控制4-8架攻擊-11等無人機作戰，形成多方向、多批次的飽和攻擊，《央視》曾公開證實攻擊-11載彈量達2噸，能兼容鷹擊-18C反艦導彈，同時內置彈艙可攜帶鷹擊-21E高超音速反艦導彈。戰時通過殲-20S整合預警機、衛星、無人機和本機傳感器數據，讓隱身無人機打前陣，探測和鎖定海上的航母、驅逐艦、兩棲攻擊艦等移動目標，精準發射鷹擊-18C等反艦導彈予以重創。

▼殲-20S指揮忠誠僚機攻擊-11。（圖／翻攝自央視）