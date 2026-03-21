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「12驅+5護」鎮南海　大陸豪華驅九支隊垂發數量破千

▲▼全新第四批次建造的052D型導彈驅逐艦「銅川艦」被證實已入列南部戰區海軍驅逐艦第九支隊。（圖／翻攝自大陸網站）

全新第四批次建造的052D型導彈驅逐艦「銅川艦」入列南部戰區海軍驅逐艦第九支隊。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

肩扛鎮守南海重責，大陸南部戰區海軍驅逐艦第九支隊被證實早在去年12月，已經迎接全新第四批次建造的052D型導彈驅逐艦「銅川艦」，共計「12驅+5護」突破1000大關的導彈垂直發射單元，強大戰鬥力直接宣告成為中國海軍三個艦隊六個驅逐艦支隊之最。

隨著銅川艦的入列，驅九支隊現役12艘驅逐艦分別是4艘055型萬噸大驅，包含105大連艦、106延安艦、107遵義艦和108鹹陽艦，6艘052D系列驅逐艦包含172昆明艦、173長沙艦、174合肥艦、175銀川艦、176婁底艦和177銅川艦，以及2艘052C型導彈驅逐艦，分別是170蘭州艦和171海口艦。

5艘的驅逐艦則為4艘054A型導彈護衛艦，包含572 衡水艦、573 柳州艦、574 三亞艦、575 嶽陽艦，以及1艘054B型導彈護衛艦545漯河艦。

資料顯示，南部戰區海軍驅逐艦第九支隊其作戰範圍是南海海域，此區除了蘊藏著豐富的自然資源，最受到關注的無疑是存在諸多島礁主權爭議。作為南部戰區海軍的主力艦隊，驅九支隊長期在南海執行巡邏、警戒、護航等任務，被解放軍視為維護南海穩定與和平的中流砥柱。

▼在南海進行演習的052D型導彈驅逐艦「昆明艦」。（圖／騰訊）

在南海演習的052D型昆明艦（舷號172）。（圖／騰訊）

值得注意的是，12驅+5護的規模同時也伴隨具備強大火力，4艘055艦就擁有448單元垂發裝置，6艘052D系列驅逐艦則有384單元垂發，2艘052C型驅逐艦裝備了96單元，僅僅驅逐艦就有928單元垂發裝置。此外，4艘054A型導彈護衛艦也搭載128單元垂發裝置，1艘054B型導彈護衛艦則擁有32單元。

也就是說，這支隸屬於南部戰區海軍驅逐艦支隊，12驅+5護的垂發裝置數量已經突破1000大關，達到1088個導彈垂直發射單元，力壓同樣裝備有4艘055型萬噸大驅，總共擁有10艘驅逐艦和4艘護衛艦的北部戰區海軍驅逐艦第一支隊，成為中國海軍配置最為豪華的驅逐艦支隊。

▲▼中國海軍公開南海艦隊演訓實況，前方第一批次052D型長沙艦使用H/PJ-12型7管30毫米艦炮擊靶彈。長沙艦與後方最新第四批次渭南艦在主桅桿搭載雷達有著明顯區別。（圖／翻攝自「南海艦隊」微信公眾號）

▲中國海軍公開南海艦隊演訓實況，前方第一批次052D型長沙艦與後方最新第四批次渭南艦在主桅桿搭載雷達有著明顯區別。（圖／翻攝自「南海艦隊」微信公眾號）

據了解，第四批次建造的052D型導彈驅逐艦也就是過去被軍迷稱為的052DM型驅逐艦，其改進最明顯的變化，就是主桅桿上頂部位置，用X波段的368型「板磚」有源相控陣雷達，取代原本H/I波段364型「圓球」機械掃描脈沖多普勒雷達，提高掠海飛行來襲的隱形反艦導彈、攻擊無人機的探測和鎖定性能。

從官方曝光的消息稱，新艦也同時升級數據鏈和電子戰系統，改進的HT-1型850毫米熱冷通用發射裝置（VLS），能垂直紅旗某型攔截彈和適配鷹擊-20高超音速反艦彈道導彈，海基反導和超遠程反艦能力，相較前三個批次入列的052D型有大幅度提升。

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