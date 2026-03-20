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從料理到AI應用都有　桃園115年首梯次失業者職訓招生中

▲桃園115年首梯次失業者職訓熱烈招生中

▲簡餐料理烹飪培訓班。（資料照／就服處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為協助待業、失業民眾取得一技之長，桃園市政府就服處20日表示，115年第一梯次將開設21班失業者職業訓練班次，提供630個參訓名額，於4月至8月陸續開課，期透過職業訓練課程及就業輔導措施，協助民眾提升就業力再度投入勞動力市場！

就服處指出，115年第一梯次開課班別涵蓋：AI商務職能提升與自媒體品牌行銷班、沙龍美甲美睫彩繪精修班、商業男女快剪人才培訓實務班、米麵食與簡餐料理烹飪培訓班、數位辦公與AI應用實務班、記帳稅務資訊培訓班、機車修護實務班……等，提供民眾豐富學習管道、強化就業技能。

欲報名參加失業者職業訓練者，需年滿15歲以上且未加保勞工保險（若勞保投保於工會者，需切結參訓期間確實無工作）。經核對符合勞動部勞動力發展署【免費參訓對象及資格證明文件一覽表】之身分別失業者，如：中高齡者、身心障礙者、原住民、新住民等，可免費參加職業訓練，若為一般身分者亦有補助80%費用！

另符合《就業保險法》或《就業促進津貼實施辦法》、《促進新住民就業補助作業要點》之適用對象，錄取參加職業訓練後，可再申請「職業訓練生活津貼」，每月將按最低工資60%發給，並依申請人實際參訓起迄日計算核發金額。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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