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社會 社會焦點 保障人權

快訊／台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

記者許權毅、柯振中／台中報導

台中市太平區大興二十二街20日晚間8點多驚傳持刀傷人案。54歲賴姓男子疑似酒後亂入廟會「頭牙」宴席挑釁，因不滿遭民眾制止，竟持蝴蝶刀攻擊導致3名男子受傷。賴嫌在現場群眾持木棍呵斥下，隨即棄車逃往山區，太平分局目前已掌握身分並部署警力展開全面圍捕，全案正在調查當中。

▲▼台中男大鬧頭牙持刀刺人。（圖／Threads網友《郝衍善 @haohan1391 》及《小蝦老師 @gary.foodie 》授權提供）

▲台中男大鬧頭牙持刀刺人。（圖／Threads網友《郝衍善@haohan1391 》、《小蝦老師@gary.foodie 》授權提供）

地方人物酒後滋事　持刀傷人後棄車逃逸

太平分局表示，20日晚間8點20分左右接獲民眾報案，指稱大興二十二街35號福德祠發生持刀糾紛案件。經初步了解，案發地點當時正值「頭牙」節慶舉辦廟會活動，賴姓男子疑似酒後意識不清，騎乘機車至現場無故按鳴喇叭並進行挑釁。多名民眾見狀上前制止，賴嫌竟突然掏出蝴蝶刀瘋狂揮舞，導致3名男性民眾當場受傷，其中1人背部出現明顯血跡。

▲▼台中男大鬧頭牙持刀刺人。（圖／Threads網友《郝衍善 @haohan1391 》及《小蝦老師 @gary.foodie 》授權提供）

▲台中男大鬧頭牙持刀攻擊，民眾中刀濺血。（圖／Threads網友《郝衍善@haohan1391 》、《小蝦老師@gary.foodie 》授權提供）

群眾持木棍呵斥制止　警方鎖定身分緝捕

據了解，賴嫌在地方上被視為頭痛人物，今晚突然現身搗亂，導致現場混亂。受到群眾拿木棍喝斥，賴嫌隨即棄車，趁亂徒步往鄰近山區逃逸。警方抵達時嫌犯已離開現場，員警已針對現場遺留的交通工具及證物完成採集，正展開地毯式搜捕，務求在最短時間內將其逮補歸案。

▲▼台中男大鬧頭牙、持刀傷人後逃逸，警方漏夜搜山尋人。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼台中男大鬧頭牙、持刀傷人後逃逸，警方漏夜搜山尋人。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼台中男大鬧頭牙、持刀傷人後逃逸，警方漏夜搜山尋人。（圖／記者許權毅翻攝）

維護市民安全環境　警方強調嚴正執法

太平分局提到，受傷的3名民眾中，2人傷勢較重由救護車送往醫院救治，另1人則未送醫，目前受傷者均無生命危險。

▲▼台中男大鬧頭牙、持刀傷人後逃逸，警方漏夜搜山尋人。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼台中男大鬧頭牙、持刀傷人後逃逸，警方漏夜搜山尋人。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼台中男大鬧頭牙、持刀傷人後逃逸，警方漏夜搜山尋人。（圖／記者許權毅翻攝）

太平分局提及，對於任何挑戰法律底線、破壞社會秩序的脫序行為，警方絕對採取高強度執法從嚴究辦。後續將針對賴嫌涉案事證進行深入調查，以確保地方安寧與民眾出入安全。

 
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