伊朗間諜企圖闖入英國「核潛艦基地」！英警逮捕1男1女

▲英國克萊德皇家海軍基地。（圖／翻攝GoogleMaps）



記者柯振中／綜合報導

英國再傳安全警訊，一對疑似伊朗間諜的男女19日闖入英國蘇格蘭克萊德皇家海軍基地（His Majesty's Naval Base），企圖進入部署核武的核心重地，隨即遭全副武裝警察逮捕。對此，英國皇家海軍證實34歲伊朗籍男子與31歲同夥闖關未果，目前正接受調查。

和平闖關不成秒被捕 核武重鎮「法斯蘭」驚魂

根據蘇格蘭警方表示，這起事件發生於19日下午5點左右。一名34歲男子與31歲女子走向位於法斯蘭（Faslane）的克萊德皇家海軍基地大門，向警衛要求「進去參觀」。

雖然兩人並未採取暴力的強行突破行動，但由於該基地駐紮著英國的核飛彈潛艦，周邊布滿國防部警察（MDP）與軍事人員，武裝警察獲報後立刻上前將兩人壓制逮捕。

男嫌國籍確認為伊朗 海軍下達封口令

根據軍方消息人士透露，這名34歲男嫌身分已確認為伊朗人，而31歲女性同夥的國籍則仍在調查中。

對此，英國皇家海軍發言人低調證實，兩名嫌犯「企圖進入基地未果」，並強調由於案件已進入司法與國安調查程序，目前不會對外透露更多細節。目前這座核武基地已提升戒備等級，嚴防任何形式的滲透。

間諜活動頻傳！倫敦同日開庭審理「猶太目標」監視案

事實上，在2人試圖闖關的同一天，還有2名分別為40歲與22歲的伊朗男子在倫敦出庭。這2名嫌犯被控受德黑蘭指使，長期監視倫敦境內的以色列大使館、猶太社區中心及當地最古老的猶太教堂。接連發生的間諜疑雲，引發英國國安部門的高度關切。