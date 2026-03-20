桃園首開噪音車扣牌先例　強力打擊改裝排氣管

▲桃園強力打擊噪音車。（圖／環保局提供，下同）

記者楊淑媛／桃園報導

為有效遏止噪音車擾民問題、維護市民生活品質，桃園市政府跨單位由環保局會同警察局及監理機關推動「環警監聯合稽查專案」，針對改裝排氣管及高噪音車輛加強取締，並於近期開出全國首例噪音車「扣牌處分」，展現地方政府結合修法成果與科技執法的具體成效。

桃園市副市長蘇俊賓20日表示，噪音車長期影響市民生活安寧，尤其「炸街」行為對社會觀感與公共秩序衝擊甚鉅，但過去相關罰則偏低，難以產生實質嚇阻效果。他指出，自己多次於行政院院會中提出建言，強調「噪音管制法」的裁罰不符比例原則，應從源頭強化管理與處罰力道。

他也肯定中央部會能採納地方意見，並經立法院支持，已於去年12月三讀通過《噪音管制法》修正案，大幅提高罰鍰金額，並新增「一年內累犯吊扣牌照6個月」規定，讓執法更具實效。

環保局指出，本次全國首例扣牌案件，即是在新法上路後，透過環警監合作機制落實執行。這部遭處分車輛於今年1月初曾被攔查有非法改裝排氣管行為，噪音檢測也超標，經處分後仍未改善，3月再經攔查並檢測噪音超標，符合新法累犯規定，因而成為全國首例適用吊扣牌照之案件。

環保局表示，近年導入AI辨識與聲紋分析技術，提升違規車輛辨識精度，並與警方各分局加強合作，即時串聯攔查，大幅提升稽查效率，民眾陳情數量也較靜桃專案前下降38%。未來仍將持續針對重點路段及高風險時段強化巡查與攔查作為，對於違規改裝車輛，也會持續與監理機關合作依法辦理吊扣或註銷牌照，並要求完成改善後始得重新領牌。

環保局也呼籲車主切勿任意改裝排氣系統或製造高噪音行為，以免觸法受罰。市府未來也將持續推動跨機關整合與科技執法，從源頭管理到末端取締全面強化，打造安靜、宜居的城市環境。