台南市安南區晚上驚傳平房火警　義消即時救出屋內女子無傷亡

▲台南市安南區海佃路二段20日晚上發生平房火警，消防人員迅速撲滅火勢，並救出一受困女子。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市安南區海佃路二段一處一樓磚造平房，20日晚間發生住宅火警，所幸消防人員迅速到場搶救，並由義消人員即時將屋內1名女子帶出，現場確認無人受困受傷，火勢亦在短時間內撲滅，未釀成更大災情。



消防局指出，該起火警於晚間8時23分許受理報案，119共出動消防車輛13輛、消防人員31人及義消12人投入救災，和緯車組於晚上8時33分許抵達現場，隨即入室佈線展開射水搶救，並於晚上8時39分許成功控制火勢，8時43分許完成撲滅，隨後馬上進行殘火處理及排煙作業，整體搶救過程迅速有效。



消防局表示，火警發生時為路過民眾發現並報案，現場回報屋內一名女子已由安南義消中隊隊員陳家隆即時帶出，經消防人員全面搜索確認無其他受困人員。燃燒範圍約15平方公尺，主要燒損木材、家具及雜項物品，未波及周邊建物。



初步了解，該建物為非自用住宅，屬租賃使用，且現場未安裝住宅用火災警報器（住警器），相關財物損失及起火原因仍待火災調查科進一步調查釐清。轄區消防分隊後續也將加強防火宣導，提醒民眾裝設住警器，以利火警初期即時示警、降低災害風險。



消防局呼籲，住宅火災往往發生迅速且難以預測，平時除應注意用火用電安全外，也應主動裝設住警器，為居家安全多一道防線。