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中央調降社宅戶數　桃園市議員謝美英：未來社宅供給恐短缺

▲桃園市議員謝美英憂青年居住權益受影響

▲中央調降社宅戶數，市議員謝美英表示：未來社宅供給恐短缺。（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員謝美英20日於市議會定期大會、都發局工作報告質詢指出，賴清德總統在選舉時，高呼「8年興建13萬戶社會住宅」的支票，未料，內政部年初政策大轉彎，竟把目標下修到只剩3萬戶，壓縮桃園未來能分配到的社宅資源，內政部長劉世芳甚至還公開「甩鍋」，點名桃園等四都「興建速度變慢」才導致目標下修！

謝美英說，面對中央不負責任的甩鍋，市府也要面對最現實的問題，推動社宅最大、最致命的困境，根本不是找不到地，而是「錢」的問題！近年來，營建成本暴漲、工料雙缺，再加上利率不斷上揚，社宅基金面臨極大的壓力。

眾所周知，社會住宅收的租金，根本彌補不了龐大的興建與後續維管成本，這是一個「永遠的財務赤字」，現在中央政策轉彎，意味著未來中央的補助跟支援可能會減少，如果光靠桃園市庫掏錢挹注，市庫總有一天會被這個無底洞給拖垮。

對於都發局工作報告指出，桃園市自己蓋的已經完工14處4374戶、興建中7處1631戶，還有17處5130戶正在設計規劃，預計119年市府自建要達到1萬戶的目標，謝美英擔心這個目標是否會被影響？

再者，中央在桃園規劃了24處、7814戶，現在政策大轉彎、目標大幅下修，會不會連帶波及到中央原本承諾給桃園的這7814戶？如果中央的進度縮水、甚至撤退，市府應該提前擬定「補救措施」預防，才能填補這個供給缺口，確保桃園青年的居住權益不受損。

謝美英認為，面對中央退縮、營建成本暴漲的雙重夾擊，桃園不能只低頭蓋房子，必須要有「財務突圍」的戰略，除了市庫撥補，必須擬定多元財務方案，來減輕社宅基金的破產危機。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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