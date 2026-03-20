蘆竹大竹居民通勤新選擇　亞通客運試營運729路線

▲【729】大竹－捷運三重國小站，由亞通客運負責營運。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為提升蘆竹區大竹地區往返大台北地區乘車便利性，並協助分擔國道客運運輸需求，桃園市政府交通局規劃試辦市區客運新路線「【729】大竹－捷運三重國小站」，於3月23日起試辦營運，提供蘆竹大竹及下南崁地區民眾往返大臺北地區之全新通勤選擇。

交通局20日表示，近期蘆竹大竹及下南崁往來大臺北地區乘車上下班尖峰期間乘車需求較高，衡酌公路法規定桃園市市區客運只能行駛到鄰近縣市之限制，規劃闢駛此一試辦路線，可作為既有國道客運路線之外的新選擇。

▲【729】大竹－捷運三重國小站路線圖。（圖／交通局提供）

該路線透過串聯蘆竹大竹與下南崁生活圈往返台北捷運中和新蘆線三重國小站，可轉乘進出臺北市，有效縮短通勤時間，提供民眾更便捷之轉乘選擇，滿足跨區通勤及就學需求，亦有助於提升大眾運輸使用率。

「【729】大竹－捷運三重國小站」將由亞通客運負責營運，路線自大竹地區出發，行經上興路、大竹路、南竹路各段、奉化路、忠孝西路及中正路後，經由國道1號直達三重交流道，續行重陽路、自強路及三和路等路段至捷運三重國小站，採往返行駛方式，全程往返里程約62.6公里。

該路線試辦期間規劃平日開行往返4班次（上下午尖峰期間各兩班次），收費方式比照本市市區公車採里程計費，持市民卡除可享公車「基本里程買一送一」優惠，以及票價上限60元優惠，且適用TPASS通勤月票方案。本路線試辦期間為期三個月，並將視實際營運情形及民眾搭乘需求滾動檢討班次及服務內容，以確保運輸資源有效配置，保障市民通勤權益。