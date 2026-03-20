　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

蘆竹大竹居民通勤新選擇　亞通客運試營運729路線

▲729大竹－捷運三重國小站3/23上路試辦

▲【729】大竹－捷運三重國小站，由亞通客運負責營運。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為提升蘆竹區大竹地區往返大台北地區乘車便利性，並協助分擔國道客運運輸需求，桃園市政府交通局規劃試辦市區客運新路線「【729】大竹－捷運三重國小站」，於3月23日起試辦營運，提供蘆竹大竹及下南崁地區民眾往返大臺北地區之全新通勤選擇。

交通局20日表示，近期蘆竹大竹及下南崁往來大臺北地區乘車上下班尖峰期間乘車需求較高，衡酌公路法規定桃園市市區客運只能行駛到鄰近縣市之限制，規劃闢駛此一試辦路線，可作為既有國道客運路線之外的新選擇。

▲729大竹－捷運三重國小站3/23上路試辦

▲【729】大竹－捷運三重國小站路線圖。（圖／交通局提供）

該路線透過串聯蘆竹大竹與下南崁生活圈往返台北捷運中和新蘆線三重國小站，可轉乘進出臺北市，有效縮短通勤時間，提供民眾更便捷之轉乘選擇，滿足跨區通勤及就學需求，亦有助於提升大眾運輸使用率。

「【729】大竹－捷運三重國小站」將由亞通客運負責營運，路線自大竹地區出發，行經上興路、大竹路、南竹路各段、奉化路、忠孝西路及中正路後，經由國道1號直達三重交流道，續行重陽路、自強路及三和路等路段至捷運三重國小站，採往返行駛方式，全程往返里程約62.6公里。

該路線試辦期間規劃平日開行往返4班次（上下午尖峰期間各兩班次），收費方式比照本市市區公車採里程計費，持市民卡除可享公車「基本里程買一送一」優惠，以及票價上限60元優惠，且適用TPASS通勤月票方案。本路線試辦期間為期三個月，並將視實際營運情形及民眾搭乘需求滾動檢討班次及服務內容，以確保運輸資源有效配置，保障市民通勤權益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 1 6947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中和工廠3樓深夜大火！　95名消防員灌救中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

從料理到AI應用都有　桃園115年首梯次失業者職訓招生中

中央調降社宅戶數　桃園市議員謝美英：未來社宅供給恐短缺

蘆竹大竹居民通勤新選擇　亞通客運試營運729路線

南消三大隊救災救護逾9千件挽救269人命　展現台南救護實力

從停靠到參與　口湖休息站打造交通與地方連結平台

中壢和桃園兩監理站攜手汽車貨櫃貨運公會　宣示行人安全新文化

桃園首開噪音車扣牌先例　強力打擊改裝排氣管

搶拍熱潮！新北中港光雕展2週破58萬人　週末出遊打卡首選

桃園兒美館「小旅人大旅程」主題展開幕　歡迎和孩子探索世界美好

中國海警一週三度闖金門水域　海巡全程監控強勢驅離

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

川普提「珍珠港事件」！　喻奇襲伊朗：你怎麼沒先說　高市早苗尷尬

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

晚安小雞「出國深造」鬍渣滿臉返台　點名三立要他死　撂晶晶體金句「story有點too long」　爆行賄柬埔寨官員遭騙1300萬

從連環殺人犯、食人魔案例拆解病理與行為 預防從「辨識警訊」開始｜Ruby 盧春如｜犯罪紀實觀念｜《我在案發現場》

柳演錫聽到〈LOVE DIVE〉自動熱舞　曾遇鬼壓床...緊急呼叫愛犬取暖

美軍F-35被擊落

高市讚「只有川普才能帶來和平」！　表態：想親自見金正恩

從料理到AI應用都有　桃園115年首梯次失業者職訓招生中

中央調降社宅戶數　桃園市議員謝美英：未來社宅供給恐短缺

蘆竹大竹居民通勤新選擇　亞通客運試營運729路線

南消三大隊救災救護逾9千件挽救269人命　展現台南救護實力

從停靠到參與　口湖休息站打造交通與地方連結平台

中壢和桃園兩監理站攜手汽車貨櫃貨運公會　宣示行人安全新文化

桃園首開噪音車扣牌先例　強力打擊改裝排氣管

搶拍熱潮！新北中港光雕展2週破58萬人　週末出遊打卡首選

桃園兒美館「小旅人大旅程」主題展開幕　歡迎和孩子探索世界美好

中國海警一週三度闖金門水域　海巡全程監控強勢驅離

44歲公務員棄鐵飯碗退休！投資靠3招避開「越買越低」陷阱

快訊／中和工廠3樓深夜大火！濃煙、火光狂竄　95名消防員灌救中

賓士「大改款C-Class電動版」鎖定特斯拉Model 3！800V充電速度更快

文青遊新竹2天！逛120攤市集　住飯店吃東門市場美食、贈金工DIY

谷月涵開金口！評美股風險升高　「台股沒有不健康的問題」

【乘客拋飛摔地】基隆公車閃車急煞！ 婦人髖關節骨折

相關新聞

中壢和桃園兩監理站　宣示行人安全新文化

中壢和桃園兩監理站　宣示行人安全新文化

為強化桃園地區行人安全及提升職業駕駛素養，新竹區監理所中壢監理站及桃園監理站，攜手桃園市汽車貨櫃貨運公會，於該公會第16屆第1次會員代表大會中聯手宣示「車輛慢看停、行人安全行」，期望路口停讓觀念深植職業駕駛人內心，提升整體道路交通安全。

桃園新屋楊梅交通改善　中華南路拓寬至15米

桃園新屋楊梅交通改善　中華南路拓寬至15米

桃園市推728路線　八德到三重通勤更輕鬆

桃園市推728路線　八德到三重通勤更輕鬆

國道一號連環撞！移工騎機車誤闖遭4車碰撞

國道一號連環撞！移工騎機車誤闖遭4車碰撞

暖心蘆竹寒冬送暖　讓關懷源源不絕

暖心蘆竹寒冬送暖　讓關懷源源不絕

關鍵字：

桃園交通蘆竹區捷運三重通勤新路線大竹地區

讀者迴響

最夯影音

更多
阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝
伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

川普提「珍珠港事件」！　喻奇襲伊朗：你怎麼沒先說　高市早苗尷尬

川普提「珍珠港事件」！　喻奇襲伊朗：你怎麼沒先說　高市早苗尷尬

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面