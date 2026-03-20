　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／21:34花蓮近海規模4.6地震　最大震度3級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者柯振中／台北報導

地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上9時34分花蓮縣近海發生芮氏規模4.6地震，震央在花蓮縣政府南方15.9公里處，深度31.9公里，屬於淺層地震。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在花蓮縣鹽寮、南投縣奧萬大。

根據氣象署測報資料，震度3級地區為花蓮縣、南投縣，震度2級地區為台東縣、台中市、宜蘭縣、彰化縣，震度1級地區為雲林縣、嘉義縣。

資料來源：氣象署

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 1 6947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
查克羅禮士離世享壽86歲！　家屬悲痛證實
快訊／今彩539頭獎開出3注！　獎落雙北「這3區」
美媒：川普考慮攻占哈格島　迫伊朗開放荷莫茲海峽
直擊／台灣首唱〈Run Away〉！子瑜回家哽咽
台積電「大掌櫃」何麗梅4月退休！　持股4579張身價曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／今彩539頭獎開出3注！　雙北「這3區」幸運兒抱走800萬

快訊／21:34花蓮近海規模4.6地震　最大震度3級

快訊／2分鐘連2震！花蓮21：34發生有感地震

快訊／21:32花蓮近海規模5.1地震　最大震度3級

快訊／21:32發生地震！花蓮感受搖晃

長輩「每天走1萬步」是拿肌肉來燒！專家破關鍵：膝蓋越走越痛

好天氣要來了！濕冷再忍一天「週日回溫又回穩」

醫證實37歲姪女過世！　身分為已故作家王浩一女兒

北海道跟團「導遊軍事化管理」　團員壓力大到吃不下！一票笑了

夫鼾聲如雷「人妻不想分房睡」　一票過來人曝絕招：完全聽不到

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

1月試辦持續優化！內科堤頂X港墘路口藍橘「彩色導引」提前分流盼降低壅塞與事故

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

台積電跌破1900能買了嗎？　分析師一句話勸退股民　真正便宜價還沒到

反擊改稱南韓有用？　林佳龍：給對方時間、相信會有效果

變天鋒面雨來了！北台灣轉雨 降溫再現1字頭

台中情侶雙屍案！女方父批「畜生行為」　認屍淚崩：比炸傷還恐怖

快訊／今彩539頭獎開出3注！　雙北「這3區」幸運兒抱走800萬

快訊／21:34花蓮近海規模4.6地震　最大震度3級

快訊／2分鐘連2震！花蓮21：34發生有感地震

快訊／21:32花蓮近海規模5.1地震　最大震度3級

快訊／21:32發生地震！花蓮感受搖晃

長輩「每天走1萬步」是拿肌肉來燒！專家破關鍵：膝蓋越走越痛

好天氣要來了！濕冷再忍一天「週日回溫又回穩」

醫證實37歲姪女過世！　身分為已故作家王浩一女兒

北海道跟團「導遊軍事化管理」　團員壓力大到吃不下！一票笑了

夫鼾聲如雷「人妻不想分房睡」　一票過來人曝絕招：完全聽不到

小客車墜橋！女乘客送醫　4人「站車旁隨後消失」警追查中

查克羅禮士離世享壽86歲！　家屬悲痛證實：在家人陪伴下離開

快訊／今彩539頭獎開出3注！　雙北「這3區」幸運兒抱走800萬

伊朗間諜企圖闖入英國「核潛艦基地」！英警逮捕1男1女

台灣柔道女將第二人！林宇涵赴日就讀東京國士館大學追夢

瑤瑤錄影穿深V「超兇上圍包不住」　由上往下拍深溝全看光

國中硬聯／林恩再見安打擊退勁敵新明　地主東體晉級四強

曾敬驊進軍日本！合體岸井雪乃譜異國療癒戀曲　吉本芭娜娜狂讚：像在戀愛

美媒：川普考慮攻占哈格島　迫伊朗開放荷莫茲海峽！最新戰略曝光

台南市安南區晚上驚傳平房火警　義消即時救出屋內女子無傷亡

【涉2罪遭通緝】晚安小雞回台了！　一下機秒被逮...刑事局證實：涉案通緝中

生活熱門新聞

今天「龍抬頭」3生肖財運旺　6行為大不敬

高市早苗「跳過翻譯回1句」　川普驚呆：妳聽得懂喔

她募資缺13萬南美獨旅　震撼網三觀

台灣女孩「募資去南美」被罵到下架！　IG起底遊遍歐洲

募資13萬玩南美挨轟！「台灣女孩」道歉曝動機

中華郵政徵「半日制內勤」月薪1.8萬　年度招考擬1年2次

LINE付費版「年輕人喊跳槽」　網推最強APP：找不到缺點

醫揭37歲姪女逝　為已故作家王浩一女兒

托運行李超重「求幫帶回台灣」！一票喊拒絕

不進塔了？「孩子不祭祖怎麼辦」　一票人給答案

北台灣降溫「大雨時間點」曝　下周又有鋒面接力

快訊／21:32發生地震！花蓮感受搖晃

「涵碧樓」失去日月潭飯店王寶座　台中出現黑馬

「春分」4生肖翻盤洗牌！

更多熱門

關鍵字：

地震

讀者迴響

熱門新聞

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

今天「龍抬頭」3生肖財運旺　6行為大不敬

直擊／TWICE Mina臉腫一倍！開唱無法露臉　致歉：沒辦法給大家看

財產曝光！傅崐萁夫婦背債5千萬　高金素梅擁6500萬豪宅　

高市早苗「跳過翻譯回1句」　川普驚呆：妳聽得懂喔

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

她募資缺13萬南美獨旅　震撼網三觀

日本又有「大物新人」　回眸迷倒800萬人

方志友爆婚變2天後「首露臉鬆口19字」

台灣女孩「募資去南美」被罵到下架！　IG起底遊遍歐洲

下面「流出白色乳酪」她竟完全無感！醫一驗驚：是糖尿病

募資13萬玩南美挨轟！「台灣女孩」道歉曝動機

清大「校務基金」12年5000萬賺到48億　背後操盤手曝光

更多

最夯影音

更多
晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中
女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

1月試辦持續優化！內科堤頂X港墘路口藍橘「彩色導引」提前分流盼降低壅塞與事故

1月試辦持續優化！內科堤頂X港墘路口藍橘「彩色導引」提前分流盼降低壅塞與事故

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面