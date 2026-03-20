　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南消三大隊救災救護逾9千件挽救269人命　展現台南救護實力

▲南消三大隊全年救災救護表現亮眼，成功挽救269位民眾生命，消防之友會第三辦事處頒發逾15萬元獎勵金，肯定消防人員辛勞付出。（（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲南消三大隊全年救災救護表現亮眼，成功挽救269位民眾生命，消防之友會第三辦事處頒發逾15萬元獎勵金，肯定消防人員辛勞付出。（（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


台南市消防局第三救災救護大隊2025年全年救災救護表現亮眼，累計執行救災案件572件、救護案件9093件，成功挽救269位民眾寶貴生命，為表彰第一線消防人員辛勞與貢獻，台南市消防之友會第三辦事處，由處長陳炎祈頒發外勤績優單位及個人獎勵金，總額逾15萬元，為辛勤付出的消防同仁注入一劑強心針。

▲南消三大隊全年救災救護表現亮眼，成功挽救269位民眾生命，消防之友會第三辦事處頒發逾15萬元獎勵金，肯定消防人員辛勞付出。（（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局指出，去年成功挽救的269人中，包括火警受困民眾3人、到院前心肌梗塞患者3人、OHCA康復出院3人，另有260名院前低血壓、低血糖患者，透過現場即時輸液與藥物處置，成功穩定生命徵象。這些數據背後，是無數分秒必爭的搶救現場，也是消防人員專業與經驗的具體展現。

▲南消三大隊全年救災救護表現亮眼，成功挽救269位民眾生命，消防之友會第三辦事處頒發逾15萬元獎勵金，肯定消防人員辛勞付出。（（圖／記者林東良翻攝，下同）

除了日常救災救護勤務表現穩定，南消三大隊在專業競技舞台上同樣發光發熱。由小隊長黃焜裕帶領洪志倫、徐晉偉、沈祐陞等6名隊員組成代表隊，參加第六屆「2025第一線應變人員大量傷患技能競賽」，在全國20支隊伍中脫穎而出，勇奪「最佳團隊獎」。該競賽設計多項高度擬真情境，全面考驗應變人員在高壓環境下的決策判斷、檢傷分類及緊急處置能力，充分驗證南消團隊面對複合式災害的整合應變實力。

▲南消三大隊全年救災救護表現亮眼，成功挽救269位民眾生命，消防之友會第三辦事處頒發逾15萬元獎勵金，肯定消防人員辛勞付出。（（圖／記者林東良翻攝，下同）

第三救災救護大隊大隊長鄭誌峰表示，消防之友會第三辦事處長期由地方企業與熱心民眾組成，不僅協助推動消防安全宣導，也在裝備充實、福利提升等方面給予實質支持，是消防同仁最堅強的後盾。這份來自民間的力量，不只是物資援助，更是一種無形的鼓舞，讓第一線人員在執勤時多一份安心與動力。

▲南消三大隊全年救災救護表現亮眼，成功挽救269位民眾生命，消防之友會第三辦事處頒發逾15萬元獎勵金，肯定消防人員辛勞付出。（（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林指出，消防工作高風險且高壓，無論是火場搶救或緊急救護，每一次出勤都是對體力與專業的極限考驗。感謝消防之友會持續給予支持與肯定，不僅提升士氣，也讓同仁能無後顧之憂投入救災工作，進一步降低災害損失、守護市民安全。

▲南消三大隊全年救災救護表現亮眼，成功挽救269位民眾生命，消防之友會第三辦事處頒發逾15萬元獎勵金，肯定消防人員辛勞付出。（（圖／記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 1 6947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
查克羅禮士離世享壽86歲！　家屬悲痛證實
快訊／今彩539頭獎開出3注！　獎落雙北「這3區」
美媒：川普考慮攻占哈格島　迫伊朗開放荷莫茲海峽
直擊／台灣首唱〈Run Away〉！子瑜回家哽咽
台積電「大掌櫃」何麗梅4月退休！　持股4579張身價曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南消三大隊救災救護逾9千件挽救269人命　展現台南救護實力

搶拍熱潮！新北中港光雕展2週破58萬人　週末出遊打卡首選

中國海警一週三度闖金門水域　海巡全程監控強勢驅離

2.43億元研發突破　福懋打造可回收機能布料新標準

國道一號仁德段驚傳大貨車火警　輪胎底盤起火冒煙嚇壞用路人

胃癌9成源於幽門桿菌！45至74歲公費篩檢啓跑　3類人自費也要做

台東永樂警熟稔轄區即時守護　協助迷途長者平安返家

台鹽海洋鹼性水藝術聯名瓶　攜手日本長井朋子限量登場

可容納1.2萬人　「鑽石級綠建築」台中會展中心盛大開幕

白喬茵赴日考察營養午餐「一顆光頭」超搶鏡　意外釣出韓國瑜

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

1月試辦持續優化！內科堤頂X港墘路口藍橘「彩色導引」提前分流盼降低壅塞與事故

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

台積電跌破1900能買了嗎？　分析師一句話勸退股民　真正便宜價還沒到

反擊改稱南韓有用？　林佳龍：給對方時間、相信會有效果

變天鋒面雨來了！北台灣轉雨 降溫再現1字頭

台中情侶雙屍案！女方父批「畜生行為」　認屍淚崩：比炸傷還恐怖

南消三大隊救災救護逾9千件挽救269人命　展現台南救護實力

搶拍熱潮！新北中港光雕展2週破58萬人　週末出遊打卡首選

中國海警一週三度闖金門水域　海巡全程監控強勢驅離

2.43億元研發突破　福懋打造可回收機能布料新標準

國道一號仁德段驚傳大貨車火警　輪胎底盤起火冒煙嚇壞用路人

胃癌9成源於幽門桿菌！45至74歲公費篩檢啓跑　3類人自費也要做

台東永樂警熟稔轄區即時守護　協助迷途長者平安返家

台鹽海洋鹼性水藝術聯名瓶　攜手日本長井朋子限量登場

可容納1.2萬人　「鑽石級綠建築」台中會展中心盛大開幕

白喬茵赴日考察營養午餐「一顆光頭」超搶鏡　意外釣出韓國瑜

屏東小客車墜橋！女乘客送醫　4人「站車旁隨後消失」警追查中

查克羅禮士離世享壽86歲！　家屬悲痛證實：在家人陪伴下離開

快訊／今彩539頭獎開出3注！　雙北「這3區」幸運兒抱走800萬

伊朗間諜企圖闖入英國「核潛艦基地」！英警逮捕1男1女

台灣柔道女將第二人！林宇涵赴日就讀東京國士館大學追夢

瑤瑤錄影穿深V「超兇上圍包不住」　由上往下拍深溝全看光

國中硬聯／林恩再見安打擊退勁敵新明　地主東體晉級四強

曾敬驊進軍日本！合體岸井雪乃譜異國療癒戀曲　吉本芭娜娜狂讚：像在戀愛

美媒：川普考慮攻占哈格島　迫伊朗開放荷莫茲海峽！最新戰略曝光

台南市安南區晚上驚傳平房火警　義消即時救出屋內女子無傷亡

【這群選手太有梗了】現場吹起烏龍派出所音樂　隔壁長號秒接XD

地方熱門新聞

長野縣辰野町來台赴埔里鎮櫻花植樹深化台日友好關係

水里鄉社福大樓竣工提升社區式長照量能

國道一號仁德段驚傳大貨車火警輪胎底盤起火冒煙嚇壞用路人

三井Outlet台南二期開幕240店規模再升級打造沙崙新生活圈

白喬茵赴日考察營養午餐！驚見「一顆光頭」

亞矽創研中心空轉　謝美英憂成青埔海市蜃樓

岱稜科技捐50萬尖端裝備強化麻豆消防救災韌性

中國海警一週三度闖金門水域

45-74歲公費幽門桿菌篩檢啓跑　3類人自費也要做

台南安平大樓爆衝突！維修員遭毆滿臉血畫面瘋傳警方說話了

基隆中山區市政說明會　謝國樑面對面傾聽民意

華醫校園徵才爆量1700職缺護理師起薪5萬搶才激戰

南消三大隊進駐生技廠實戰演練強化化災應變救援力

台南旅宿突破千家！三大策略發威成長力冠六都

更多熱門

相關新聞

南消三大隊進駐生技廠實戰演練強化化災應變救援力

南消三大隊進駐生技廠實戰演練強化化災應變救援力

為提升化學災害搶救應變能力，台南市消防局第三大隊日前前往將軍區艾力特生技公司辦理實境消防搶救演練，針對廠區潛在高風險因子，設計多項複合式災害情境，全面檢視救災應變與協調機制。

小小消防員出動！南消開放體驗防火觀念從小扎根

小小消防員出動！南消開放體驗防火觀念從小扎根

強化高樓火災應變力南消第六大隊辦理CCIO幕僚實戰訓練

強化高樓火災應變力南消第六大隊辦理CCIO幕僚實戰訓練

搶命分秒必爭！南消二大強化IV訓練攜手新樓醫院提升救護戰力

搶命分秒必爭！南消二大強化IV訓練攜手新樓醫院提升救護戰力

大內清明防火超前部署！南消攜手區公所守護公墓安全

大內清明防火超前部署！南消攜手區公所守護公墓安全

關鍵字：

南消三大隊救災救護

讀者迴響

熱門新聞

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

今天「龍抬頭」3生肖財運旺　6行為大不敬

直擊／TWICE Mina臉腫一倍！開唱無法露臉　致歉：沒辦法給大家看

財產曝光！傅崐萁夫婦背債5千萬　高金素梅擁6500萬豪宅　

高市早苗「跳過翻譯回1句」　川普驚呆：妳聽得懂喔

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

她募資缺13萬南美獨旅　震撼網三觀

日本又有「大物新人」　回眸迷倒800萬人

方志友爆婚變2天後「首露臉鬆口19字」

台灣女孩「募資去南美」被罵到下架！　IG起底遊遍歐洲

下面「流出白色乳酪」她竟完全無感！醫一驗驚：是糖尿病

募資13萬玩南美挨轟！「台灣女孩」道歉曝動機

清大「校務基金」12年5000萬賺到48億　背後操盤手曝光

更多

最夯影音

更多
晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中
女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

1月試辦持續優化！內科堤頂X港墘路口藍橘「彩色導引」提前分流盼降低壅塞與事故

1月試辦持續優化！內科堤頂X港墘路口藍橘「彩色導引」提前分流盼降低壅塞與事故

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面