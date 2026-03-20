南消三大隊救災救護逾9千件挽救269人命　展現台南救護實力

▲南消三大隊全年救災救護表現亮眼，成功挽救269位民眾生命，消防之友會第三辦事處頒發逾15萬元獎勵金，肯定消防人員辛勞付出。（（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市消防局第三救災救護大隊2025年全年救災救護表現亮眼，累計執行救災案件572件、救護案件9093件，成功挽救269位民眾寶貴生命，為表彰第一線消防人員辛勞與貢獻，台南市消防之友會第三辦事處，由處長陳炎祈頒發外勤績優單位及個人獎勵金，總額逾15萬元，為辛勤付出的消防同仁注入一劑強心針。

消防局指出，去年成功挽救的269人中，包括火警受困民眾3人、到院前心肌梗塞患者3人、OHCA康復出院3人，另有260名院前低血壓、低血糖患者，透過現場即時輸液與藥物處置，成功穩定生命徵象。這些數據背後，是無數分秒必爭的搶救現場，也是消防人員專業與經驗的具體展現。

除了日常救災救護勤務表現穩定，南消三大隊在專業競技舞台上同樣發光發熱。由小隊長黃焜裕帶領洪志倫、徐晉偉、沈祐陞等6名隊員組成代表隊，參加第六屆「2025第一線應變人員大量傷患技能競賽」，在全國20支隊伍中脫穎而出，勇奪「最佳團隊獎」。該競賽設計多項高度擬真情境，全面考驗應變人員在高壓環境下的決策判斷、檢傷分類及緊急處置能力，充分驗證南消團隊面對複合式災害的整合應變實力。

第三救災救護大隊大隊長鄭誌峰表示，消防之友會第三辦事處長期由地方企業與熱心民眾組成，不僅協助推動消防安全宣導，也在裝備充實、福利提升等方面給予實質支持，是消防同仁最堅強的後盾。這份來自民間的力量，不只是物資援助，更是一種無形的鼓舞，讓第一線人員在執勤時多一份安心與動力。

消防局長楊宗林指出，消防工作高風險且高壓，無論是火場搶救或緊急救護，每一次出勤都是對體力與專業的極限考驗。感謝消防之友會持續給予支持與肯定，不僅提升士氣，也讓同仁能無後顧之憂投入救災工作，進一步降低災害損失、守護市民安全。