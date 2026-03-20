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美媒：川普考慮攻占哈格島　迫伊朗開放荷莫茲海峽！最新戰略曝光

▲▼衛星圖顯示，美國空襲後，伊朗哈格島遭到破壞。（圖／路透）

▲衛星圖顯示，美國空襲後，伊朗哈格島遭到破壞。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

美國新聞網站Axios引述多名消息來源指出，美國總統川普（Donald Trump）政府正評估對伊朗關鍵能源據點哈格島（Kharg Island）採取軍事或封鎖行動，藉此迫使德黑蘭恢復荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運暢通。

▲▼中東,伊朗,卡達,德黑蘭),哈格島,荷莫茲海峽,。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

▲川普政府正在評估占領或封鎖伊朗哈格島，迫使荷莫茲海峽重新開放。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

哈格島距伊朗海岸約15英里　美軍將面臨高風險

報導指出，在區域緊張升高、能源價格波動之際，川普認為，若無法解除伊朗對荷莫茲海峽的影響力，衝突恐難以在有利條件下落幕。

知情人士分析，位於伊朗外海約15英里的哈格島，負責處理該國大部分原油輸出，一旦採取奪島行動，將使美軍直接面對更高風險。因此，美方傾向先削弱伊朗在海峽周邊的軍事部署，再評估後續行動。

有熟悉白宮決策的消息來源透露，若持續對伊朗施壓約一個月，可能有機會削弱其戰力，進而掌控哈格島，增加談判籌碼。

多支陸戰隊正前往中東　五角大廈諮詢行動合法性

若相關方案獲得批准，美國可能進一步增派兵力。官員表示，目前已有多支美國海軍陸戰隊部隊正在前往中東，白宮與國防部五角大廈也研議是否加碼部署。

另一名高層官員指出，川普的首要目標是維持荷莫茲海峽開放，「若占領哈格島成為必要手段，或甚至進行兩棲登陸，都在選項之內」，但目前尚未定案。

共和黨籍參議院情報委員會主席柯頓（Tom Cotton）則表示，川普一向不排除地面行動的可能性，但未透露是否支持具體方案。他認為，若伊朗試圖封鎖海峽，將是高度冒險的舉動，而美方已有多套應對規劃。

消息人士指出，美國目前正同時評估多種策略，包括派遣地面部隊控制哈格島，或透過海上封鎖阻止油輪靠泊。

此外，五角大廈已諮詢法律顧問，針對相關軍事行動的合法性進行評估。

除了即將抵達的約2500名陸戰隊成員外，另有兩支規模相近的部隊正向中東集結。

對此，退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）示警，若缺乏明確戰略成果，貿然行動恐使美軍承擔不必要風險。他研判，美方更可能持續削弱伊朗軍力，之後透過軍艦與戰機護航商船通行海峽，以降低發動登陸作戰的需求。

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