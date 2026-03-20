桃園兒美館「小旅人大旅程」主題展開幕　歡迎和孩子探索世界美好

▲桃園兒美館「小旅人大旅程」主題展開幕。（圖／兒美館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市兒童美術館(兒美館)即日起至6月14日，推出年度主題展覽「小旅人．大旅程」，歡迎親子同來參觀體驗。市立美術館館長林詠能表示，對小朋友來說，世界很大，旅行不見得要到很遠的地方，只要是新的事物、新的空間，新的議題，都是小朋友認識這個世界很重要的起點。

在「小旅人．大旅程」年度主題展中，有很多新的事物等待小朋友探索，透過展覽與藝術作品，在遊戲互動的學習經驗中，轉換為珍貴而獨特的親身體驗。文化局長邱正生說，「小旅人．大旅程」的「大地遊戲」，如早年大家玩的「大富翁」遊戲，透過遊戲讓小朋友們可以打開五感，認識城市並觀看不同的世界，也融入桃園在地的特色，以潛移默化的方式，讓大家可以認識地方文化。

▲「小旅人大旅程」主題展互動區，折好紙船放人河水道去旅遊。（圖／兒美館提供）

此次展覽規劃三個主題展區，分別對應旅程中的不同階段，並集結致穎、原倫太郎＋原游、不二擊聲音製造所、鹽池工作室、蕭其珩、尹子潔、邱創乾等藝術家的作品，包含藝術家為本次展覽全新的委託創作、也有桃園市立美術館的典藏品，期望讓觀展經驗成為一段打開感官、情感與想像力的探索歷程。

兒美館表示，歡迎每一位觀眾加入「小旅人．大旅程」的冒險之旅，在移動與發現之間，找到屬於自己的成長軌跡。展覽同步規劃系列活動，包含展前活動〈旅行者的眼睛：水彩與風景盒製作親子工作坊〉，邀請桃園出生藝術家宋海容，帶著大家一起放慢腳步、在美術館周遭藉由舞蹈方式感受環境、探索自然，並進行風景寶盒的互動創作；且將在4至6月間陸續辦理多感官旅行體驗、孩童視角的攝影旅程、戲劇導覽、視障導覽及寶寶劇場等親子教育推廣活動，帶領觀眾透過互動參與，細緻捕捉旅行的風味與色彩，共同創造獨一無二的觀展旅程記憶。更多資訊請至桃園市立美術館官網及臉書粉絲專頁查詢。

桃園市兒童美術館每月第一個週三為市民日（桃園市民）、每月第一個週五為里民日（青溪、洽溪、芝芭、青埔、青航、青園、青峰、青山鄰近８里里民）出示證件均可免費入場。此外，3月25日（三）美術節、4月4日（六）兒童節、5月18日（一）博物館日三日開放全民免費入場參觀，歡迎多加利用。