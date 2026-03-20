台南身障女控「羽球王子」家暴盯梢！網友聚集護花　驚動警方

圖文／鏡週刊

台南市一名身障女子，日前透過友人幫忙發聲，在社群平台指控自稱「羽球王子」的葉姓前男友家暴。由於貼文者提到，葉男分手後仍會前往女方公司騷擾，網友擔心安危，自動聚集在被害人工作地點，擔任「護花使者」。警方獲報到場，避免衝突升級進行驅離，警方也強調，針對這起感情糾紛已受理報案，將會加強巡邏，也呼籲網友保持理性。

近日一名網友在Threads發文，指控台南一名經營羽球用店的葉姓男子，自稱是羽球王子，卻在與閨蜜交往期間偷拍不雅照，還有有家暴和恐嚇行為。發文者透露，兩人現在分手，女方也已在家屬陪同下報案，並申請保護令。原PO還提到，由於葉男仍會頻繁前往女方工作地點盯梢等人，導致被害人連換2次工作，呼籲網友協助留意。

由於社群上公開被害人位於安平區的工作地點，網友獲知後，陸續前往女子任職的物理治療所外聚集。

台南第四分局警方獲報前往處理，聚集民眾向警方表示，因為擔心葉男出現，可能會該女子不利，才到場關切。警方為了避免衝突升級，立刻將現場群眾驅離，並強調，已受理報案，並針對其工作場所加強巡邏。警方也呼籲網友保持理性，避免情緒性發言衍生教唆犯罪等觸法行為。

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