　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南身障女控「羽球王子」家暴盯梢！網友聚集護花　驚動警方

一名女子透過友人在社群平台指控葉姓前男友家暴，並持續有盯梢的騷擾行為，讓女方心生害怕。網友得知前往女子工作地點擔任「護花使者」，轄區台南第四分局警方獲報到場驅離聚集的網友，圖為示意圖。（翻攝自Pixabay圖庫）

圖文／鏡週刊

台南市一名身障女子，日前透過友人幫忙發聲，在社群平台指控自稱「羽球王子」的葉姓前男友家暴。由於貼文者提到，葉男分手後仍會前往女方公司騷擾，網友擔心安危，自動聚集在被害人工作地點，擔任「護花使者」。警方獲報到場，避免衝突升級進行驅離，警方也強調，針對這起感情糾紛已受理報案，將會加強巡邏，也呼籲網友保持理性。

近日一名網友在Threads發文，指控台南一名經營羽球用店的葉姓男子，自稱是羽球王子，卻在與閨蜜交往期間偷拍不雅照，還有有家暴和恐嚇行為。發文者透露，兩人現在分手，女方也已在家屬陪同下報案，並申請保護令。原PO還提到，由於葉男仍會頻繁前往女方工作地點盯梢等人，導致被害人連換2次工作，呼籲網友協助留意。

由於社群上公開被害人位於安平區的工作地點，網友獲知後，陸續前往女子任職的物理治療所外聚集。

台南第四分局警方獲報前往處理，聚集民眾向警方表示，因為擔心葉男出現，可能會該女子不利，才到場關切。警方為了避免衝突升級，立刻將現場群眾驅離，並強調，已受理報案，並針對其工作場所加強巡邏。警方也呼籲網友保持理性，避免情緒性發言衍生教唆犯罪等觸法行為。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

再給自己一次機會

自殺諮詢專線：1925（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980


更多鏡週刊報導
新莊工地H型鋼梁突斷裂彈出　59 歲工人遭重擊不治
火光衝天！國1化學車遭烈焰吞噬　車流一度回堵7公里
有片／恐怖瞬間全都錄！士林機車對撞休旅車　24歲騎士「未戴安全帽」噴飛慘死

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 1 6947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
查克羅禮士離世享壽86歲！　家屬悲痛證實
快訊／今彩539頭獎開出3注！　獎落雙北「這3區」
美媒：川普考慮攻占哈格島　迫伊朗開放荷莫茲海峽
直擊／台灣首唱〈Run Away〉！子瑜回家哽咽
台積電「大掌櫃」何麗梅4月退休！　持股4579張身價曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東小客車墜橋！女乘客送醫　4人「站車旁隨後消失」警追查中

台南市安南區晚上驚傳平房火警　義消即時救出屋內女子無傷亡

台南身障女控「羽球王子」家暴盯梢！網友聚集護花　驚動警方

快訊／桃園遊覽車駕駛恍神「追撞大貨車」　21人送醫

屏東三地門翻車意外！女駕駛「連人帶車」墜橋

快訊／真的看守所見了！悍女賞律師巴掌恐嚇殺人　中院火速裁押

左轉不禮讓斑馬線撞行人！重摔翻滾腿骨折　白目男這下慘了

選戰將至先出手！士檢檢察長會北市府　反賄、防詐全面啟動

嘉義行車糾紛！拖吊車鳴笛逆向超車　遭罵3字經竟攔車還動手

北市副議長葉林傳出庭！證人李傅中武涉貪遭約談　他尬笑：知道了

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

1月試辦持續優化！內科堤頂X港墘路口藍橘「彩色導引」提前分流盼降低壅塞與事故

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

台積電跌破1900能買了嗎？　分析師一句話勸退股民　真正便宜價還沒到

反擊改稱南韓有用？　林佳龍：給對方時間、相信會有效果

變天鋒面雨來了！北台灣轉雨 降溫再現1字頭

台中情侶雙屍案！女方父批「畜生行為」　認屍淚崩：比炸傷還恐怖

屏東小客車墜橋！女乘客送醫　4人「站車旁隨後消失」警追查中

台南市安南區晚上驚傳平房火警　義消即時救出屋內女子無傷亡

台南身障女控「羽球王子」家暴盯梢！網友聚集護花　驚動警方

快訊／桃園遊覽車駕駛恍神「追撞大貨車」　21人送醫

屏東三地門翻車意外！女駕駛「連人帶車」墜橋

快訊／真的看守所見了！悍女賞律師巴掌恐嚇殺人　中院火速裁押

左轉不禮讓斑馬線撞行人！重摔翻滾腿骨折　白目男這下慘了

選戰將至先出手！士檢檢察長會北市府　反賄、防詐全面啟動

嘉義行車糾紛！拖吊車鳴笛逆向超車　遭罵3字經竟攔車還動手

北市副議長葉林傳出庭！證人李傅中武涉貪遭約談　他尬笑：知道了

屏東小客車墜橋！女乘客送醫　4人「站車旁隨後消失」警追查中

查克羅禮士離世享壽86歲！　家屬悲痛證實：在家人陪伴下離開

快訊／今彩539頭獎開出3注！　雙北「這3區」幸運兒抱走800萬

伊朗間諜企圖闖入英國「核潛艦基地」！英警逮捕1男1女

台灣柔道女將第二人！林宇涵赴日就讀東京國士館大學追夢

瑤瑤錄影穿深V「超兇上圍包不住」　由上往下拍深溝全看光

國中硬聯／林恩再見安打擊退勁敵新明　地主東體晉級四強

曾敬驊進軍日本！合體岸井雪乃譜異國療癒戀曲　吉本芭娜娜狂讚：像在戀愛

美媒：川普考慮攻占哈格島　迫伊朗開放荷莫茲海峽！最新戰略曝光

台南市安南區晚上驚傳平房火警　義消即時救出屋內女子無傷亡

【這樣誰賠？】國中生騎UBike左轉 被直行車迎面撞擊趴地！

社會熱門新聞

即／晚安小雞回來了！班機剛落地就被逮

即／打律師悍女遭當庭逮捕聲押！

中油最貪執行長徐漢涉貪2700萬判決前落跑

阿嬤下田遭4惡犬圍攻　全身傷慘縫200針

即／悍女囂張大鬧地院打律師收押

台中情侶雙屍案　女方父認屍淚崩：比炸傷還恐怖

聯結車夾爛自小客　52歲教授慘死

快訊／北市士林「1男高處墜2樓露台」！　臟器外露死亡

最貪執行長「火車+小黃」衝屏東　路線曝光

晚安小雞談1300萬：這個story有點too long

獨／高階警官兒性騷女警遭記大過調職　

高雄驚傳國小生持美工刀抵同學下巴

桃園遊覽車追撞貨車　21人送醫

速限100「只開74」！國道警怒了

更多熱門

相關新聞

《蜘蛛人：重生日》預告破漫威紀錄

《蜘蛛人：重生日》預告破漫威紀錄

《蜘蛛人：重生日》（Spider-Man: Brand New Day）預告一推出，在24小時內點閱率達到破紀錄的7億1,800萬次，成為漫威有史以來最高的預告點閱成績

東京地鐵沙林毒氣31週年　遺孀憤怒未平息

東京地鐵沙林毒氣31週年　遺孀憤怒未平息

卸展蘭花重生！台南打造市政花藝空間延續蘭展魅力

卸展蘭花重生！台南打造市政花藝空間延續蘭展魅力

台南市新營路口驚傳汽車火警濃煙竄出幸無人傷亡

台南市新營路口驚傳汽車火警濃煙竄出幸無人傷亡

國際美容展登場台南藝群醫美布局新加坡拚國際能見度

國際美容展登場台南藝群醫美布局新加坡拚國際能見度

關鍵字：

鏡週刊台南家暴

讀者迴響

熱門新聞

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

今天「龍抬頭」3生肖財運旺　6行為大不敬

直擊／TWICE Mina臉腫一倍！開唱無法露臉　致歉：沒辦法給大家看

財產曝光！傅崐萁夫婦背債5千萬　高金素梅擁6500萬豪宅　

高市早苗「跳過翻譯回1句」　川普驚呆：妳聽得懂喔

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

她募資缺13萬南美獨旅　震撼網三觀

日本又有「大物新人」　回眸迷倒800萬人

方志友爆婚變2天後「首露臉鬆口19字」

台灣女孩「募資去南美」被罵到下架！　IG起底遊遍歐洲

下面「流出白色乳酪」她竟完全無感！醫一驗驚：是糖尿病

募資13萬玩南美挨轟！「台灣女孩」道歉曝動機

清大「校務基金」12年5000萬賺到48億　背後操盤手曝光

更多

最夯影音

更多
晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中
女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

1月試辦持續優化！內科堤頂X港墘路口藍橘「彩色導引」提前分流盼降低壅塞與事故

1月試辦持續優化！內科堤頂X港墘路口藍橘「彩色導引」提前分流盼降低壅塞與事故

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面