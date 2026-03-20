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好天氣要來了！濕冷再忍一天「週日回溫又回穩」

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

▲週日起東北季風影響減小，全台各地氣溫回升、多為晴到多雲的好天氣。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

受東北季風影響，21日北台灣天氣轉涼，基隆北海岸、東半部及大台北地區有局部短暫陣雨，尤其20日晚間至21日晨間宜蘭、花蓮山區需嚴防局部大雨。中央氣象署指出，21日南北溫差明顯，北台高溫22度，中南部高溫則可達31度。22日起氣溫回升至27日，各地也多為晴到多雲的好天氣，但28日將有新一波鋒面通過，提醒民眾留意春季天氣快速變化。

21日局部大雨　宜花山區嚴防

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氣象署表示，21日（週六）受東北季風增強及鋒面位於台灣東北部海面影響，迎風面水氣明顯增多，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島將有不定時局部短暫陣雨。

20日晚間至21日清晨為降雨高峰期，宜蘭與花蓮山區有局部大雨發生機率，大台北地區亦有零星降雨。中南部地區則維持多雲到晴，僅山區在午後有局部短暫陣雨。此外，桃園至彰化、台東及離島地區易有8級以上強陣風，海邊活動應注意安全。

北台氣溫稍轉涼　中南部日夜溫差大

氣象署說明，21日北部及東北部白天高溫回落至22、23度，感受稍涼；中南部地區高溫則可達28至31度。由於各地低溫落在17至20度之間，中南部日夜溫差較大，且南、北端高溫落差達10度左右，呼籲民眾留意「南暖北涼」的氣溫變化。離島部分，馬祖因陣雨影響，高溫僅約15度，金門與澎湖高溫則在21至22度之間。

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

▲週日起東北季風影響減小，全台各地氣溫回升、多為晴到多雲的好天氣。（示意圖／ETtoday資料照）

22日氣溫回升　28日鋒面再度通過

氣象署提到，22日（週日）起東北季風開始減弱，北台灣氣溫逐步回升，至27日前各地大多為晴到多雲，僅東半部偶有零星陣雨。22日至26日各海面風浪亦隨之減弱。

28日將有另一波鋒面通過及東北季風增強，屆時北部及東半部降雨機率再度提高。氣象署補充，29日與30日北部氣溫將再度轉涼，由於春季天氣不確定性大，請民眾持續關注最新氣象資訊。

 
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