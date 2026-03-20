　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東三地門翻車意外！女駕駛「連人帶車」墜橋

記者陳崑福、柯振中／屏東報導

屏東縣三地門鄉安坡村涼亭橋20日下午驚傳墜橋事故，一輛自小客車因故翻落橋底，導致年約50歲的女性駕駛受困車內。屏東縣消防局獲報後迅速出動3車5人前往救援，傍晚5點51分順利將受困者救出。該名女子意識清醒，但全身有多處傷勢，目前已送往高雄旗山醫院進行急救，事故原因仍待進一步釐清。

▲▼屏東三地門翻車。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東三地門傳出車輛墜橋的意外。（圖／記者陳崑福翻攝）

獲報墜橋緊急救援　消防隊迅速抵達現場

屏東縣消防局表示，20日下午5點06分接獲民眾報案，指稱三地門鄉安坡村涼亭橋下發生車禍受助案件，隨即指派高樹分隊與三地門分隊，共計出動3輛各式消防車及5名救災人員前往馳援。高樹分隊人員5點18分首先抵達現場，確認為一輛自小客車翻落至橋底，車內有一名傷者待救。

▲▼屏東三地門翻車。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東三地門傳出車輛墜橋的意外。（圖／記者陳崑福翻攝）

由於車體翻覆且位處橋下，增加救援難度，搜救人員隨即展開破壞與傷患脫困作業。經過約半小時的緊急搶救，成功於5點51分將受困的女駕駛帶回地面，並交由救護人員進行初步處置。

傷者意識清醒多處受傷　轉送旗山醫院急救

經初步檢驗，該名傷者為女性、年約50歲，獲救時意識尚稱清醒。救護人員回報其頭部有明顯撕裂傷、手部骨折，且身上有多處擦挫傷，隨即由高樹分隊救護車將傷者送往高雄旗山醫院接受進一步檢查與治療。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 1 6947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／遊覽車駕駛恍神「追撞大貨車」　21人送醫
下面「流出白色乳酪」她竟完全無感！醫一驗驚：確診糖尿病
耳機不清「恐比流理台還髒」！專家教清潔方式
TWICE「留一格空位給多賢」　畫面曝光超感人
直擊／TWICE Mina臉腫一倍！開唱無法露臉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／桃園遊覽車駕駛恍神「追撞大貨車」　21人送醫

屏東三地門翻車意外！女駕駛「連人帶車」墜橋

快訊／真的看守所見了！悍女賞律師巴掌恐嚇殺人　中院火速裁押

左轉不禮讓斑馬線撞行人！重摔翻滾腿骨折　白目男這下慘了

選戰將至先出手！士檢檢察長會北市府　反賄、防詐全面啟動

嘉義行車糾紛！拖吊車鳴笛逆向超車　遭罵3字經竟攔車還動手

北市副議長葉林傳出庭！證人李傅中武涉貪遭約談　他尬笑：知道了

20年捐助健保愛心專戶900萬　中彰投精神科醫師守護弱勢

台南白河竹林火警！男全身40%燒燙傷　緊急送醫搶救

分手後求復合「強拉上車性侵」色男挨告急賠18萬　判刑1年8月

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

1月試辦持續優化！內科堤頂X港墘路口藍橘「彩色導引」提前分流盼降低壅塞與事故

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

台積電跌破1900能買了嗎？　分析師一句話勸退股民　真正便宜價還沒到

反擊改稱南韓有用？　林佳龍：給對方時間、相信會有效果

台中情侶雙屍案！女方父批「畜生行為」　認屍淚崩：比炸傷還恐怖

變天鋒面雨來了！北台灣轉雨 降溫再現1字頭

快訊／桃園遊覽車駕駛恍神「追撞大貨車」　21人送醫

屏東三地門翻車意外！女駕駛「連人帶車」墜橋

快訊／真的看守所見了！悍女賞律師巴掌恐嚇殺人　中院火速裁押

左轉不禮讓斑馬線撞行人！重摔翻滾腿骨折　白目男這下慘了

選戰將至先出手！士檢檢察長會北市府　反賄、防詐全面啟動

嘉義行車糾紛！拖吊車鳴笛逆向超車　遭罵3字經竟攔車還動手

北市副議長葉林傳出庭！證人李傅中武涉貪遭約談　他尬笑：知道了

20年捐助健保愛心專戶900萬　中彰投精神科醫師守護弱勢

台南白河竹林火警！男全身40%燒燙傷　緊急送醫搶救

分手後求復合「強拉上車性侵」色男挨告急賠18萬　判刑1年8月

好天氣要來了！濕冷再忍一天「週日回溫又回穩」

川普會高市承諾維護台海和平穩定　總統府：持續強化自我防衛能力

快訊／桃園遊覽車駕駛恍神「追撞大貨車」　21人送醫

徐玄變身小提琴女神！每天苦練10小時手指長繭　發文自白：壓力超大

25歲金載原卸下《莎拉》男公關魅力　《柔美3》回歸清爽年下男

日正妹偶像被抓包約會男粉　「親密貼臉照瘋傳」公司火速解約

美容展秀AI科技美業新浪潮！數據護膚精準逆齡「東森自然美」引領加盟轉型趨勢

下面「流出白色乳酪」她竟完全無感！醫一驗數值驚：確診糖尿病

直擊／TWICE臺北大巨蛋開唱「留一格空位給多賢」　畫面曝光超感人

冬奧隊醫遭爆料「失蹤」？　中華奧會發聲明澄清選手出賽未受影響

【深怕錯過放飯第一時間】胖貓每天「提早1分鐘」坐飼料機前安靜等飯

社會熱門新聞

即／晚安小雞回來了！班機剛落地就被逮

中油最貪執行長徐漢涉貪2700萬判決前落跑

即／打律師悍女遭當庭逮捕聲押！

台中情侶雙屍案　女方父認屍淚崩：比炸傷還恐怖

阿嬤下田遭4惡犬圍攻　全身傷慘縫200針

聯結車夾爛自小客　52歲教授慘死

快訊／北市士林「1男高處墜2樓露台」！　臟器外露死亡

即／悍女囂張大鬧地院打律師收押

最貪執行長「火車+小黃」衝屏東　路線曝光

晚安小雞談1300萬：這個story有點too long

獨／高階警官兒性騷女警遭記大過調職　

高雄驚傳國小生持美工刀抵同學下巴

快訊／新北工人遭「鋼板重擊後腦」！送醫搶救無效亡

速限100「只開74」！國道警怒了

更多熱門

相關新聞

大樓惡火！女住戶死裡逃生　愛犬卻成焦屍

大樓惡火！女住戶死裡逃生　愛犬卻成焦屍

高雄市前鎮區和平二路一棟住宅今日（20日）清晨5時31分發生火警，12樓的住家突然起火，濃煙狂竄，火勢相當猛烈。據了解，女住戶睡夢中被濃煙驚醒，才發現家裡失火，一度嘗試自己滅火無效，趕緊求助119，最後女子被消防人員救出，但愛犬卻葬身火窟，至於詳細起火原因尚待進一步釐清。

新竹東大路火警　戶外雜物起火延燒鐵皮屋

新竹東大路火警　戶外雜物起火延燒鐵皮屋

基隆女凌晨連撞2車　2女受傷送醫

基隆女凌晨連撞2車　2女受傷送醫

汐止建成路社區驚傳火警！　消防救出1人

汐止建成路社區驚傳火警！　消防救出1人

高雄六龜山區竹林大火　延燒面積約3公頃

高雄六龜山區竹林大火　延燒面積約3公頃

關鍵字：

墜橋事故屏東三地門消防救援車禍消息緊急送醫

讀者迴響

熱門新聞

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

今天「龍抬頭」3生肖財運旺　6行為大不敬

財產曝光！傅崐萁夫婦背債5千萬　高金素梅擁6500萬豪宅　

高市早苗「跳過翻譯回1句」　川普驚呆：妳聽得懂喔

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

她募資缺13萬南美獨旅　震撼網三觀

日本又有「大物新人」　回眸迷倒800萬人

方志友爆婚變2天後「首露臉鬆口19字」

台灣女孩「募資去南美」被罵到下架！　IG起底遊遍歐洲

募資13萬玩南美挨轟！「台灣女孩」道歉曝動機

清大「校務基金」12年5000萬賺到48億　背後操盤手曝光

美系外資記憶體股首選改推旺宏　唱衰南亞科、華邦電調降評等

海峽封鎖亞洲3國斷油超慘　台灣能源存量曝

更多

最夯影音

更多
晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中
女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

1月試辦持續優化！內科堤頂X港墘路口藍橘「彩色導引」提前分流盼降低壅塞與事故

1月試辦持續優化！內科堤頂X港墘路口藍橘「彩色導引」提前分流盼降低壅塞與事故

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面