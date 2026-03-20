屏東三地門翻車意外！女駕駛「連人帶車」墜橋

記者陳崑福、柯振中／屏東報導

屏東縣三地門鄉安坡村涼亭橋20日下午驚傳墜橋事故，一輛自小客車因故翻落橋底，導致年約50歲的女性駕駛受困車內。屏東縣消防局獲報後迅速出動3車5人前往救援，傍晚5點51分順利將受困者救出。該名女子意識清醒，但全身有多處傷勢，目前已送往高雄旗山醫院進行急救，事故原因仍待進一步釐清。

▲屏東三地門傳出車輛墜橋的意外。（圖／記者陳崑福翻攝）



獲報墜橋緊急救援 消防隊迅速抵達現場

屏東縣消防局表示，20日下午5點06分接獲民眾報案，指稱三地門鄉安坡村涼亭橋下發生車禍受助案件，隨即指派高樹分隊與三地門分隊，共計出動3輛各式消防車及5名救災人員前往馳援。高樹分隊人員5點18分首先抵達現場，確認為一輛自小客車翻落至橋底，車內有一名傷者待救。

▲屏東三地門傳出車輛墜橋的意外。（圖／記者陳崑福翻攝）



由於車體翻覆且位處橋下，增加救援難度，搜救人員隨即展開破壞與傷患脫困作業。經過約半小時的緊急搶救，成功於5點51分將受困的女駕駛帶回地面，並交由救護人員進行初步處置。

傷者意識清醒多處受傷 轉送旗山醫院急救

經初步檢驗，該名傷者為女性、年約50歲，獲救時意識尚稱清醒。救護人員回報其頭部有明顯撕裂傷、手部骨折，且身上有多處擦挫傷，隨即由高樹分隊救護車將傷者送往高雄旗山醫院接受進一步檢查與治療。