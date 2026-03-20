耳機不清「恐比流理台還髒」！專家教清潔方式：別用酒精

▲若是耳機沒有定期清潔，恐怕比廚房的流理台還髒。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

入耳式耳機流行，卻隱藏巨大衛生風險！研究顯示耳機沾染的細菌量竟比廚房水槽還多，甚至帶有引發感染的金黃色葡萄球菌。專家強調絕不可與人共用耳機，並建議依使用頻率每週輕拭、每月大清一次。清潔時應避免酒精傷及設備，改用軟毛刷與乾棉棒處理網罩，並連同充電盒一併除垢，才能防止外耳炎找上門。

比水槽還髒？耳機成為細菌與耳垢的溫床

根據外媒BGR報導，不論是無線耳機或有線耳機，入耳式的設計都讓耳機容易堆積細菌、灰塵與汗水。研究警告，耳機上常窩藏金黃色葡萄球菌，這類細菌是導致耳道感染的主因。由於耳機長期塞入耳道，處在潮濕且缺乏通風的環境下，若不定期清理，其骯髒程度甚至超越每天接觸廚餘與生食的廚房水槽。

清潔頻率怎麼抓？通勤族、運動員建議「每週小清」

清潔的次數應與使用頻率掛鉤。若是每天戴耳機通勤、上學或健身的族群，研究建議每週至少進行一次表面擦拭。若是平均頻率的使用者，則應設定每月至少進行一次深度清潔。

▲若是耳機沒有定期清潔，恐怕比廚房的流理台還髒。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



定期清理不僅是為了衛生，更能防止汙垢堆積堵塞揚聲器網罩，進而影響音質表現。專家建議可將清潔耳機與清理筆電、手機螢幕的行程結合，養成固定習慣。

清潔應避開酒精、善用軟毛牙刷與棉棒

為了保護精密的電子零件，清潔時建議選用無酒精濕巾或超細纖維布輕拭表面。針對難纏的網罩與麥克風處，應使用「乾棉棒」或未使用的軟毛牙刷輕刷，切勿過度用力。

若耳機附有矽膠耳塞，可拆下浸泡在溫肥皂水中，待完全乾燥後再裝回。此外，有線耳機的線材與無線耳機的充電盒內部金屬接點，也需定期以棉棒除垢，才能確保充電順暢並延長使用壽命。