　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

耳機不清「恐比流理台還髒」！專家教清潔方式：別用酒精

▲耳機,聽音樂。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲若是耳機沒有定期清潔，恐怕比廚房的流理台還髒。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

入耳式耳機流行，卻隱藏巨大衛生風險！研究顯示耳機沾染的細菌量竟比廚房水槽還多，甚至帶有引發感染的金黃色葡萄球菌。專家強調絕不可與人共用耳機，並建議依使用頻率每週輕拭、每月大清一次。清潔時應避免酒精傷及設備，改用軟毛刷與乾棉棒處理網罩，並連同充電盒一併除垢，才能防止外耳炎找上門。

比水槽還髒？耳機成為細菌與耳垢的溫床

根據外媒BGR報導，不論是無線耳機或有線耳機，入耳式的設計都讓耳機容易堆積細菌、灰塵與汗水。研究警告，耳機上常窩藏金黃色葡萄球菌，這類細菌是導致耳道感染的主因。由於耳機長期塞入耳道，處在潮濕且缺乏通風的環境下，若不定期清理，其骯髒程度甚至超越每天接觸廚餘與生食的廚房水槽。

清潔頻率怎麼抓？通勤族、運動員建議「每週小清」

清潔的次數應與使用頻率掛鉤。若是每天戴耳機通勤、上學或健身的族群，研究建議每週至少進行一次表面擦拭。若是平均頻率的使用者，則應設定每月至少進行一次深度清潔。

▲耳機,聽音樂。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲若是耳機沒有定期清潔，恐怕比廚房的流理台還髒。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

定期清理不僅是為了衛生，更能防止汙垢堆積堵塞揚聲器網罩，進而影響音質表現。專家建議可將清潔耳機與清理筆電、手機螢幕的行程結合，養成固定習慣。

清潔應避開酒精、善用軟毛牙刷與棉棒

為了保護精密的電子零件，清潔時建議選用無酒精濕巾或超細纖維布輕拭表面。針對難纏的網罩與麥克風處，應使用「乾棉棒」或未使用的軟毛牙刷輕刷，切勿過度用力。

若耳機附有矽膠耳塞，可拆下浸泡在溫肥皂水中，待完全乾燥後再裝回。此外，有線耳機的線材與無線耳機的充電盒內部金屬接點，也需定期以棉棒除垢，才能確保充電順暢並延長使用壽命。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 1 6947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／遊覽車駕駛恍神「追撞大貨車」　21人送醫
下面「流出白色乳酪」她竟完全無感！醫一驗驚：確診糖尿病
耳機不清「恐比流理台還髒」！專家教清潔方式
TWICE「留一格空位給多賢」　畫面曝光超感人
直擊／TWICE Mina臉腫一倍！開唱無法露臉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

耳機不清「恐比流理台還髒」！專家教清潔方式：別用酒精

大火吞噬工廠！員工瀕死尖叫「跳樓逃生」摔骨折　跳窗驚險畫面曝

ATM吞鈔！他狂投訴9年討嘸錢　氣炸開告「銀行虧大了」

下一個荷莫茲！胡塞放話封鎖「曼德海峽」　全球航運重要咽喉

油價暴漲出包！韓90萬桶原油「眼前溜走」　竟被油商高價轉賣他國

東京地鐵沙林毒氣事件31週年　副站長遺孀：憤怒至今無法平息

高市訪美3大關鍵突破！　矢板明夫點出「能源戰略最關鍵」

伊朗又一官員遭擊殺　革命衛隊發言人命喪美以襲擊

放任親哥「腐爛成白骨」！　日女伴屍忍惡臭：沒錢火化

不讓川普奪走格陵蘭！丹麥「擬炸機場跑道」聯手歐洲計畫曝光

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

1月試辦持續優化！內科堤頂X港墘路口藍橘「彩色導引」提前分流盼降低壅塞與事故

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

台積電跌破1900能買了嗎？　分析師一句話勸退股民　真正便宜價還沒到

反擊改稱南韓有用？　林佳龍：給對方時間、相信會有效果

台中情侶雙屍案！女方父批「畜生行為」　認屍淚崩：比炸傷還恐怖

變天鋒面雨來了！北台灣轉雨 降溫再現1字頭

耳機不清「恐比流理台還髒」！專家教清潔方式：別用酒精

大火吞噬工廠！員工瀕死尖叫「跳樓逃生」摔骨折　跳窗驚險畫面曝

ATM吞鈔！他狂投訴9年討嘸錢　氣炸開告「銀行虧大了」

下一個荷莫茲！胡塞放話封鎖「曼德海峽」　全球航運重要咽喉

油價暴漲出包！韓90萬桶原油「眼前溜走」　竟被油商高價轉賣他國

東京地鐵沙林毒氣事件31週年　副站長遺孀：憤怒至今無法平息

高市訪美3大關鍵突破！　矢板明夫點出「能源戰略最關鍵」

伊朗又一官員遭擊殺　革命衛隊發言人命喪美以襲擊

放任親哥「腐爛成白骨」！　日女伴屍忍惡臭：沒錢火化

不讓川普奪走格陵蘭！丹麥「擬炸機場跑道」聯手歐洲計畫曝光

好天氣要來了！濕冷再忍一天「週日回溫又回穩」

川普會高市承諾維護台海和平穩定　總統府：持續強化自我防衛能力

快訊／桃園遊覽車駕駛恍神「追撞大貨車」　21人送醫

徐玄變身小提琴女神！每天苦練10小時手指長繭　發文自白：壓力超大

25歲金載原卸下《莎拉》男公關魅力　《柔美3》回歸清爽年下男

日正妹偶像被抓包約會男粉　「親密貼臉照瘋傳」公司火速解約

美容展秀AI科技美業新浪潮！數據護膚精準逆齡「東森自然美」引領加盟轉型趨勢

下面「流出白色乳酪」她竟完全無感！醫一驗數值驚：確診糖尿病

直擊／TWICE臺北大巨蛋開唱「留一格空位給多賢」　畫面曝光超感人

冬奧隊醫遭爆料「失蹤」？　中華奧會發聲明澄清選手出賽未受影響

【羊還在拼命卡位】下一秒兒子竟拿起紅蘿蔔自己先吃了XD

國際熱門新聞

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

日本又有「大物新人」　回眸迷倒800萬人

海峽封鎖亞洲3國斷油超慘　台灣能源存量曝

日英法6國聲明　表態願為航行安全出力

美軍F-35遭伊朗砲火擊中　緊急降落

影片曝光！　伊朗宣稱擊落F-35

美軍戰損曝光！　16架戰機毀了

波灣國家耐心快耗盡　正在評估何時進攻

即／韓動員國家消防　大田車廠火災14人失聯

川普引珍珠港事件開玩笑　高市早苗滿臉尷尬

走私輝達GPU到中國　假貨換標畫面曝光

南韓汽車零件廠大火50傷　下令國家消防動員

火燒工廠！員工瀕死尖叫「跳樓逃生」骨折

更多熱門

相關新聞

感染炸彈！她高燒9天竟因輸液管被血栓堵死

感染炸彈！她高燒9天竟因輸液管被血栓堵死

中國深圳一名胃癌康復13年的李女士近日突然出現持續高燒，症狀長達9天未退，送醫檢查後才發現，竟是體內留置多年的中心靜脈導管發生血栓並合併金黃色葡萄球菌感染，情況一度十分危急。主治醫師張建華表示，該狀況如同一顆感染炸彈般，嚴重時會要命。

遊韓注意！爆紅「杜拜巧克力Q餅」81家違規

遊韓注意！爆紅「杜拜巧克力Q餅」81家違規

男「長時間戴耳機」耳朵流湯　醫提醒4件事：戴1小時就要休息

男「長時間戴耳機」耳朵流湯　醫提醒4件事：戴1小時就要休息

機艙最髒不是廁所！空服員認「置物櫃沒在清」

機艙最髒不是廁所！空服員認「置物櫃沒在清」

別用棉花棒挖！醫：耳垢越推越深　「耳朵進水」3招有效

別用棉花棒挖！醫：耳垢越推越深　「耳朵進水」3招有效

關鍵字：

耳機清潔細菌風險外耳炎金黃色葡萄球菌

讀者迴響

熱門新聞

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

今天「龍抬頭」3生肖財運旺　6行為大不敬

財產曝光！傅崐萁夫婦背債5千萬　高金素梅擁6500萬豪宅　

高市早苗「跳過翻譯回1句」　川普驚呆：妳聽得懂喔

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

她募資缺13萬南美獨旅　震撼網三觀

日本又有「大物新人」　回眸迷倒800萬人

方志友爆婚變2天後「首露臉鬆口19字」

台灣女孩「募資去南美」被罵到下架！　IG起底遊遍歐洲

募資13萬玩南美挨轟！「台灣女孩」道歉曝動機

清大「校務基金」12年5000萬賺到48億　背後操盤手曝光

美系外資記憶體股首選改推旺宏　唱衰南亞科、華邦電調降評等

海峽封鎖亞洲3國斷油超慘　台灣能源存量曝

更多

最夯影音

更多
晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中
女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

1月試辦持續優化！內科堤頂X港墘路口藍橘「彩色導引」提前分流盼降低壅塞與事故

1月試辦持續優化！內科堤頂X港墘路口藍橘「彩色導引」提前分流盼降低壅塞與事故

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面