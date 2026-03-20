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搶拍熱潮！新北中港光雕展2週破58萬人　週末出遊打卡首選

▲新北中港光雕展2週破58萬人。（圖／新北市水利局提供）

▲人潮爆滿！新北中港光雕展2週衝58萬人次。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

週末出遊首選新莊中港大排！人氣爆棚的中港光雕展開幕僅2週，據統計累積參觀人潮已突破58萬人次。尤其3月14日白色情人節，單日更湧入高達 13萬人次。璀璨燈海點亮中港大排，讓河廊像是裝滿滿天的星星，無論是散步的在地居民，或特地前來拍照的市民朋友，都讓這條河廊熱鬧非凡，成為大台北地區近期最熱門的拍照打卡點。

住在中港大排附近的居民王小姐開心地說：「光雕展開幕後，這裡每天晚上都好多人，河廊裝飾得好漂亮、好熱鬧。尤其是看到企鵝遇見北極熊的畫面真的太有趣了，這種『跨越南北極圈同框』的創意非常有意思，還有充滿濃厚異國氛圍的風車造景，讓人彷彿一秒飛到荷蘭。看著現在的中港大排，對比二十年前的樣貌，簡直是脫胎換骨，真的改變太大了，美到讓人想一來再來，絕對值得特地造訪，親自感受這份驚喜。」

▲新北中港光雕展2週破58萬人。（圖／新北市水利局提供）

水利局表示，2026 中港光雕展共有四大亮點，包含自信橋下「光之啟程」星耀之樹、「星願冰原」北極熊與企鵝、昌隆橋荷蘭風車及「星語花境」星星河道。活動期間光雕饗宴希望能天天維持完美狀態，現場也有同仁每日加強巡檢維護。提醒前往參觀的市民朋友，拍照留念時請注意腳步安全，並將垃圾隨手帶走。由於人潮踴躍，建議民眾多加利用大眾運輸工具（捷運環狀線到「幸福站」）前往，輕鬆享受這場繽紛的水岸盛宴。

此外，為了回饋市民支持，水利局特別準備了可愛的「水Q寶夜燈」 20 名及「情侶拼圖鑰匙圈」30名送給幸運兒。即日起至 3 月 29 日止，前往「新北水漾【新北水利局】」粉絲專頁完成追蹤、按讚分享活動貼文，並留言「我要去中港光雕展」及上傳一張現場美照，就有機會把溫暖夜燈帶回家，得獎名單將於4月2日公布於活動貼文留言處。

【光雕展資訊】
1、展期：即日起至3月29日止（點燈時間：每晚6點至10點）。
2、地點：新莊中港大排。
3、交通資訊：捷運環狀線幸福站出口，沿幸福路往中華路二段方向步行約15分鐘；搭乘公車99 、299至財元廣場步行約2分鐘。
4、假日市集：光雕展期間每周六日在中港廣場擺攤。

▲新北中港光雕展2週破58萬人。（圖／新北市水利局提供）

▲新北中港光雕展2週破58萬人。（圖／新北市水利局提供）

▲新北中港光雕展2週破58萬人。（圖／新北市水利局提供）

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