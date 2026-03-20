醫證實37歲姪女過世！　身分為已故作家王浩一女兒

▲知名作家、文史工作者王浩一。（圖／台南市政府）



記者董美琪／綜合報導

精神科醫師王浩威今（20）日在臉書發文表示，其姪女、已故作家王浩一的女兒王澧綾近日辭世。她生前曾接種AZ疫苗後出現身體異常，後續確診俗稱「漸凍症」的肌萎縮性側索硬化症。王浩一已於去年6月因心肌梗塞辭世，享壽69歲，如今女兒接連離世，消息傳出令外界震驚與不捨。對此，疾管署回應，目前科學證據尚未證實疫苗與漸凍症之間具有因果關係。

王浩威在貼文中提到，姪女生前罹患ALS，父親王浩一驟逝對她打擊甚大，病情明顯加速惡化。他指出，王澧綾於2021年7月與11月完成兩劑AZ疫苗接種，之後在2022年2月改打莫德納疫苗。

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他也表示，王澧綾在第二劑疫苗後不久，於同年年底開始出現肌肉異常顫動，初期曾自行就醫，但診斷一度未明。隨著就診過程推進，多家醫院神經內科陸續提及ALS的可能性，也讓她產生相關疑慮，積極尋找莫德納疫苗接種。

疾管署：接種COVID-19疫苗未增加ALS風險



對此，衛生福利部疾病管制署發言人林明誠今天說明，自COVID-19疫苗大規模施打以來，全球主皆建置完善的不良事件通報與監測機制，目前已確認與AZ疫苗相關的極罕見嚴重副作用，包含血栓併血小板低下症候群（VITT）與格林－巴利症候群等神經相關疾病，但並未觀察到接種後罹患「漸凍症」的風險上升，也未將其列入疫苗已知不良反應。

林明誠表示，依現有醫學證據判斷，接種疫苗與發生ALS之間，較可能屬時間上的巧合，尚無法建立直接關聯。衛福部預防接種受害救濟審議小組目前未收到此案的救濟申請。

王浩一長期深耕地方歷史與生活觀察 著作逾20本

事實上，王澧綾在抗病期間，心理上也承受著極大的喪父之痛。其父王浩一於去年6月29日驟逝，享壽69歲。生前與公共電視合作主持《浩克慢遊》，透過行腳節目呈現文化故事，曾於2017年及2023年榮獲金鐘獎生活風格節目主持人獎，



王浩一出生於南投，畢業於國立成功大學數學系，40歲後轉向文化領域發展，長年深耕地方歷史與人文書寫，是名作家及文史工作者。其著作涵蓋古蹟、飲食、節氣、旅行與生活觀察等主題，出版作品超過20本，廣受讀者喜愛，在文化界具有重要影響力。