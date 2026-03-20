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從停靠到參與　口湖休息站打造交通與地方連結平台

▲公私部門攜手合作，展現交通節點與社區連結新模式。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲口湖休息站舉辦掃街活動，參與人員走入社區清理環境。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

活動由交通部公路局攜手營運單位全家便利商店、雲嘉南區養護工程分局及嘉義區監理所共同參與，並結合在地團體導覽，帶領參與人員走入社區，以實際行動展現交通場域與地方連結的新樣貌，現場氣氛熱絡，參與人員分組走訪口湖聚落。

在金湖商圈觀光發展協會導覽下，認識當地產業發展與人文歷史，同時手持清潔工具沿街進行環境整理，從巷弄到主要街道逐步清掃，沿途不時與居民互動寒暄。陽光下，一行人邊走邊聽故事、邊動手清理環境，讓原本單純的掃街行動，也成為一場貼近地方的深度體驗。

▲公私部門攜手合作，展現交通節點與社區連結新模式。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲公私部門攜手合作，展現交通節點與社區連結新模式。（圖／記者游瓊華翻攝）

交通部公路局表示，口湖休息站不僅是用路人停靠補給的重要據點，更具備帶動地方發展的潛力。透過與全家便利商店合作，導入多元服務與在地資源，逐步讓休息站從「過境空間」轉變為「交流平台」。此次透過掃街與導覽結合的形式，不僅提升參與者對在地文化的理解，也展現公私部門攜手投入公共事務、實踐社會責任的具體成果。

全家便利商店指出，作為口湖休息站營運單位，除提供旅客即時補給與舒適休憩空間外，也持續導入地方特色商品與合作資源，讓旅客在短暫停留中也能感受地方風土。此次參與掃街與社區導覽，進一步深化與在地連結，未來也將持續透過多元合作模式，促進交通節點與社區的長期互動。

隨著交通建設逐步完善，休息站角色正悄然轉變。從提供餐飲與如廁的基本功能，到結合文化導覽、環境行動與社區參與，口湖休息站的實踐，也為省道服務轉型提供一個可觀察的縮影。在車流往返之間，這處臨海據點正逐步累積人與地方之間更深層的連結。

▲公私部門攜手合作，展現交通節點與社區連結新模式。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲口湖休息站舉辦掃街活動，參與人員走入社區清理環境。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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