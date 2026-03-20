▲中國海警一週三度闖金門水域，海巡全程監控強勢驅離。(圖／海洋委員會海巡署金馬澎分署提供)

記者鄭逢時／金門報導

中國海警船一週內三度侵擾金門周邊水域，海巡署今（20）日再度偵獲中國海警船編隊接近金門限制水域，立即部署巡防艇一對一監控並強勢驅離，展現維護海域安全與主權的決心。

海巡署金馬澎分署指出，繼3月16日及17日兩度出現中國海警船後，第十二巡防區於20日下午14時許透過情監偵系統掌握中國海警船動態，研判有集結趨勢，隨即調度預置巡防艇前推至限制水域線部署應處。至15時，中國海警「14507」、「14609」、「14531」及「14604」等4艘船，自料羅及沙溪堡南方分兩路進入金門限制水域。

海巡艦艇隨即採取「一對一」併航監控，並透過中英文無線電廣播，嚴正要求對方轉向離開。經持續警告與驅離，相關船隻最終於17時03分全數航離金門限制水域，過程中海巡全程掌握中國海警船動向。

海巡署強調，中國海警近期頻以不同編組方式侵擾，意圖干擾我方監偵能量並營造執法假象，但均在海巡全天候監控下無所遁形。面對灰色地帶威脅持續升高，海巡將運用科技監偵設備與機動部署能力，確保海域動態能即時掌握，同時持續捍衛國家主權與海域安全，並呼籲對岸停止相關騷擾行為，以維護區域穩定。