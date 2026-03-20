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2.43億元研發突破　福懋打造可回收機能布料新標準

▲福懋公司於斗六廠舉行eSMORE-TEX®技術剪綵典禮，宣告正式啟用。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲福懋興業公司劉芳榮資深經理、鄭宏寧副總經理、李敏章總經理、李建寬執行副總經理、鍾信男經理、張添財廠長（左起）剪綵，象徵台灣紡織邁向永續新里程。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

福懋公司今（20）日於斗六廠舉行「全球首創 eSMORE-TEX® 耐隆靜電紡絲技術剪綵啟動典禮」，典禮由總經理李敏章主持，正式宣布公司在高機能紡織材料與永續製程技術領域的重要突破。 此項技術整合奈米纖維材料與靜電紡絲製程，成功開發出耐隆單一材質透濕、防水、透氣機能布料，不僅代表企業技術創新的重要成果，也為全球機能紡織材料開啟新的發展方向。

在全球戶外與機能服飾市場持續成長，以及品牌高度重視 永續材料與循環經濟的趨勢下，高機能紡織材料已成為全球紡織產業技術競爭的重要領域。 福懋表示，eSMORE-TEX® 靜電紡絲技術的推出，將有助於推動機能紡織材料朝向高性能、低碳排與可回收材料的新世代發展。

福懋指出，該創新研發計畫起源於2020年疫情期間。在全球產業面臨高度不確定的情勢下，福懋研發中心仍持續進行，全球新材料與新製程技術評估，最終選擇投入靜電紡絲（Electrospinning）奈米纖維技術，並聚焦於單一材質耐隆透濕、防水、透氣布料的開發，希望為高機能戶外紡織市場建立新的材料技術平台。

總經理李敏章表示，「eSMORE-TEX® 靜電紡絲技術的正式啟動，不僅代表公司創新製程與材料技術的重要突破，也象徵福懋在高機能紡織與永續材料領域邁向新的發展階段。」 本項技術自 2021 年起與紡織產業綜合研究所展開合作，並申請經濟部 A+企業創新研發淬鍊計畫。整體研發投資總經費達新台幣2億4300萬元，並獲得政府 9731萬元補助，為近年紡織產業A+創新研發計畫中具代表性的專案之一。

▲福懋公司於斗六廠舉行eSMORE-TEX®技術剪綵典禮，宣告正式啟用。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲福懋公司於斗六廠宣告正式啟用eSMORE-TEX®技術。（圖／記者游瓊華翻攝）

李敏章總經理指出，「eSMORE-TEX® 的核心價值，在於將100%耐隆單一材質結構與環境友善製程技術整合，使機能紡織材料在具備透濕、防水與透氣等高性能的同時，也能在產品使用後進行材料回收再利用，為紡織產業邁向循環經濟提供新的材料解決方案。」 在製程技術方面，福懋突破傳統貼膜加工方式，導入特殊節能製程技術，可在布料表面形成奈米纖維結構膜層，縮短製程流程並降低能源消耗，同時減少碳排放，兼具生產效率與永續價值。

目前福懋研發團隊已完成三大機能性產品系列開發之外，更計劃利用此套設備，開發更高科技的產品。 在市場發展方面，福懋目前已與多家國際戶外與機能服飾品牌客戶，展開材料測試與技術交流，顯示 eSMORE-TEX® 靜電紡絲材料，在全球機能紡織市場具備高度發展潛力。

福懋指出，公司已於 2025年第三季成立靜電紡絲研發實驗室，並於 2025年第四季完成 第一套靜電紡絲生產設備與廠房建置。該生產線設備由公司團隊參與設計與製造，並導入智慧化監控系統，同時採用無塵室等級廠房設計與溫濕度控制系統，確保生產環境穩定與產品品質。

總經理李敏章強調， 未來福懋將持續深化高機能紡織材料研發，結合創新技術與永續理念，拓展更多機能紡織產品應用領域，並推動台灣紡織科技在全球市場持續發展，提升台灣紡織產業在國際機能材料市場的競爭力。

▲福懋公司於斗六廠舉行eSMORE-TEX®技術剪綵典禮，宣告正式啟用。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲總經理李敏章說明，eSMORE-TEX® 靜電紡絲技術的正式啟動，更象徵福懋在高機能紡織與永續材料領域邁向新的發展階段。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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