陳見賢獲政黨對比民調第一！　藍營人士：黨外吸票最強

▲陳見賢 。（圖／陳見賢競選辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

台灣研究學會今（20日）公布新竹縣長選情民意調查民調顯示，徐欣瑩的支持度為40.6%，領先陳見賢的36.1%，雙方差距達4.5個百分點，已超過抽樣誤差範圍。不過，地方藍營人士分析，今天民調的題目設計上比較「不友善陳見賢」，但在關鍵的「黨外對比」指標上，陳見賢明顯拿下「黨外支持度最高」的成績，顯示出深厚的基層支持實力，更進一步證明其具備跨越黨派的關鍵吸票能力。

針對最新民調顯示，比重最多的「政黨對比」民調中，徐欣瑩以45.6%勝過鄭朝方的32.2%；而陳見賢同樣以45.9%勝過鄭朝方的32.4%，領先徐欣瑩0.3個百分點，國民黨不論提名誰都勝過民進黨潛在對手鄭朝方。

藍營人士表示，今天的最新民調，題目設計上比較「不友善陳見賢」，但在關鍵的「黨外對比」指標上，陳見賢明顯拿下「黨外支持度最高」的成績。這不僅展現陳見賢無懼任何打擊，一樣顯示出深厚的基層支持實力，更進一步證明其具備跨越黨派的關鍵吸票能力。



陳見賢辦公室說，對於不同調查數據與各界意見，均予以尊重。從歷次民調趨勢來看，陳見賢的支持度已在多份民調中取得領先，是最有爆發力的人選，3月28日黨員投票日，不少黨員已表態將以行動「還給陳見賢一個公道」、投下「信任票」，團結新竹縣。

此次民調由趨勢民意調查股份有限公司執行，調查時間為2026年3月16日至17日，實際完成的有效樣本為1004人，在信心水準訂為95%下，抽樣誤差在±3.09%以內。