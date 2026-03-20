左轉不禮讓斑馬線撞行人！重摔翻滾腿骨折　白目男這下慘了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市江姓男子昨（19）日上午開車行經龜山區龍興街左轉萬壽路一段時，不慎撞飛正在行人穿越道上的杜姓婦人，導致杜女右腿骨折，這場事故也嚇壞其他正在行走路人；龜山警分局據報到場處理，將傷者送醫救治，所幸並無生命危險，肇事江男酒測值為零，警方將依道路交通管理處罰條例規定開罰，江男恐面臨吊扣駕照1至2年與最高3萬6000元罰鍰。

龜山警分局指出，昨日上午9時40分許，48歲江姓男子開車行經龜山區龍興街左轉萬壽路一段時，疑似未注意人行穿越道有行人正徒步行走，當場撞及在行人穿越道行走的45歲杜姓婦人，導致杜女當場被撞飛倒地，江姓男子立即下車查看，但造成杜姓婦人右腿骨折，龜山警方到場後將傷者送醫救治，所幸並無生命危險，江男則未受傷。經酒測後，江男酒測值為零。

▲桃園市江姓男子昨日上午開車行經龜山區龍興街左轉萬壽路，不慎撞上在行人穿越道上的杜姓婦人，圖為撞擊前瞬間監視畫面。（圖／龜山警分局提供）

龜山警分局強調，依據道路交通管理處罰條例規定，汽機車行經路口未暫停或禮讓行人者，最高可處新臺幣6,000元罰鍰，若肇事致人受傷或死亡，罰鍰加重至7,200元至36,000元，並吊扣駕照1-2年或吊銷駕照，呼籲駕駛人務必遵守交通規則，共同維護交通安全。

▲桃園市江姓男子昨日上午開車行經龜山區龍興街左轉萬壽路，不慎撞上在行人穿越道上的杜姓婦人，圖為肇事自小客車。（圖／龜山警分局提供）