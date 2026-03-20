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選戰將至先出手！士檢檢察長會北市府　反賄、防詐全面啟動

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士檢檢察長王以文（左四）率隊拜會北市政風處長吳滄俯（右三），宣示攜手反賄、防詐。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

超前部署！為因應即將到來的重要選舉，並強化打擊詐騙犯罪力道，士林地檢署檢察長王以文今（20）日親自率隊拜會台北市政府政風處，雙方針對「反賄選」及「防制詐騙」兩大議題進行深入交流，宣示跨機關合作決心，攜手建立更完善的聯防機制。

此次由王以文帶領士檢「查察賄選及暴力執行小組」執行秘書、主任檢察官劉東昀，以及觀護人室主任許瑜庭、政風室主任沈沛樺等人，與北市政風處處長吳滄俯及團隊會面。雙方針對選舉期間可能出現的金錢與暴力介入，以及當前猖獗的詐騙犯罪情勢，交換意見並研議因應策略。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲檢察長王以文（左二）於拜會台北市政府政風處吳滄俯處長(左三)，針對反賄選及防制詐騙議題進行意見交流。（圖／記者黃宥寧翻攝）

王以文表示，115年將迎來重要選舉，防範賄選與暴力介入已成當前重點任務。士檢已提前部署查察作為，未來將持續落實「嚴查賄選、迅速偵辦」原則，並結合政風系統，加強情資蒐報與異常徵候通報，強化在地聯繫網絡，提升整體預警與應處能力。同時也將深化反賄選宣導，強化民眾法治觀念與檢舉意識，打造全民參與的防護網絡。

至於詐騙防制部分，士檢指出，面對詐騙案件持續高發，未來將透過跨機關資訊共享與合作機制，強化預警與宣導作為，降低民眾受害風險，從源頭遏止犯罪擴散。

對此，吳滄俯表示，北市政風處將持續配合檢方推動反賄選及防詐騙工作，透過廉政宣導、風險預警及橫向聯繫機制，全面提升防制能量。雙方也表示，未來將進一步深化合作，落實廉政治理，確保選舉公平及社會安全。

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