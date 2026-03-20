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台鹽海洋鹼性水藝術聯名瓶　攜手日本長井朋子限量登場

▲台鹽海洋鹼性水聯手長井朋子藝術限量瓶，曾愷玹現身寒舍艾美力挺。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台鹽海洋鹼性水聯手長井朋子藝術限量瓶，曾愷玹現身寒舍艾美力挺。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台鹽海洋鹼性離子水攜手日本當代藝術家長井朋子，以「清透之境・生之美」為主題，推出2026年藝術限量瓶與杯墊，12日在台北寒舍艾美酒店發表暨藝術展，女神曾愷玹捐出收藏畫作參與展出，親臨力挺，讚其純淨回甘口感為日常安心選擇。

台鹽董事長丁彥哲表示，與總經銷天工生技合作，透過藝術跨界鞏固市場開拓年輕客群，將高品質機能水昇華生活體驗，引領台灣市場進化。長井朋子作品典藏荷蘭國家博物館、東京現代美術館、上海龍美術館等，以溫柔奇幻筆觸描繪夢境現實交界。

▲台鹽海洋鹼性水聯手長井朋子藝術限量瓶，曾愷玹現身寒舍艾美力挺。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲日本藝術家長井朋子（中 ）將充滿生命力的奇幻筆觸注入台塩海洋鹼性離子水，與台鹽董事長丁彥哲（左）、天工生技總經理劉丹筠（右）共同揭開聯名序幕。

本次聯名以水與春天為靈感，融入女孩、羊駝、玫瑰、蘑菇、貓頭鷹及台灣藍鵲、鳳梨、石虎、海洋等元素，象徵生命甦醒。長井朋子特別創作四幅台灣生態新作，限量瓶身延伸畫面，讓春日奇幻溫室成為可攜日常風景。

▲台鹽海洋鹼性水聯手長井朋子藝術限量瓶，曾愷玹現身寒舍艾美力挺。（圖／記者林東良翻攝，下同）

天工生技總經理劉丹筠策展指出，水為生命起點、春天萬物甦醒，此合作為土地滋養深度交流，讓飲水成文化收藏。曾愷玹分享偏好其熟水製程保留微量元素層次口感，獲比利時ITI三星「風味絕佳獎」及Monde Selection金獎肯定。

曾愷玹與長井朋子互動愉快，直言好水結合溫柔畫面為細膩生活態度。展覽寒舍艾美後，四幅新作4月8日至21日移展台北丹境Amherst Collection。

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