可容納1.2萬人　「鑽石級綠建築」台中會展中心盛大開幕

▲台中市府團隊推動會展中心建設，象徵城市邁向國際化重要一步。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

歷經多年籌備與建設，中台灣期盼逾20年的國際級會展場館即將正式啟用，台中國際會展中心將於3月23日舉行開幕典禮。這座結合展覽與會議功能的大型場館，在台中市長盧秀燕任內積極推動下完成，不僅象徵重大公共建設里程碑，也宣告台中正式邁入國際會展城市行列。

台中市長盧秀燕表示，會展中心從規劃到工程推進，過程中歷經疫情衝擊、缺工缺料及營建成本攀升等多重挑戰，但市府團隊始終秉持「開不了的工要開工、完不了的工要完工」的決心，全力排除困難如期完工，並投入營運。盧秀燕指出，這不僅是一座硬體建設，更是承載中部產業長達20年期待的重要成果，未來將為台中注入新的經濟動能，成為連結國際市場的關鍵平台。

▲台中國際會展中心將於3月23日開幕，外觀現代氣勢宏偉。（圖／記者游瓊華翻攝）



台中作為台灣製造業重鎮，長期以來缺乏國際級會展空間，使產業展示與國際接軌受到限制。隨著會展中心落成，市府規劃結合在地產業聚落與「前店後廠」模式，吸引國際買主來台中參展、採購與合作，形成展覽帶動訂單、訂單促進產業升級的循環效應。在全球經濟局勢仍具不確定性的情況下，地方政府期待藉此為產業注入穩定力量。

經發局說明，台中國際會展中心採「展覽館」與「會議中心」雙核心設計，整體可容納約1萬2600人。展覽館因應中部產業特性，具備高載重地坪與挑高空間，並設置可直達4樓的佈展車道，室內外合計可提供約2360個攤位；會議中心則可容納近5000席，能支援大型國際會議與宴會需求。整體建築更取得鑽石級綠建築標章，兼顧節能與永續發展，硬體規格符合國際水準。

會展中心自去年10月試營運以來，已陸續舉辦多項大型展覽活動，包括台灣國際五金工具博覽會、台中工具機暨智慧製造展及百工百業博覽會等，累計吸引逾40萬人次參觀，創造超過15億元商機。開幕後首檔重點展覽，將迎來睽違8年回歸台中的「TMTS 2026台灣國際工具機展」，預料將進一步帶動產業交流與國際能見度。

經發局指出，未來市府將持續推動會展產業發展，並規劃加速二期會展中心興建，擴大整體場館規模與承接能量，打造更完整的國際會展聚落，讓台中在全球產業鏈中扮演更關鍵角色。台中市政府表示，3月23日開幕典禮將透過盧市長個人臉書、「漾台中」及經發局官方粉絲專頁全程直播，邀請民眾線上共同見證這項重大建設啟用時刻。隨著會展中心正式開幕，中台灣也將迎來產業、城市與國際接軌的新篇章。

▲台中國際會展中心將於3月23日開幕，外觀現代氣勢宏偉。（圖／記者游瓊華翻攝）