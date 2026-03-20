　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

可容納1.2萬人　「鑽石級綠建築」台中會展中心盛大開幕

▲台中國際會展中心將於3月23日開幕，外觀現代氣勢宏偉。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市府團隊推動會展中心建設，象徵城市邁向國際化重要一步。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

歷經多年籌備與建設，中台灣期盼逾20年的國際級會展場館即將正式啟用，台中國際會展中心將於3月23日舉行開幕典禮。這座結合展覽與會議功能的大型場館，在台中市長盧秀燕任內積極推動下完成，不僅象徵重大公共建設里程碑，也宣告台中正式邁入國際會展城市行列。

台中市長盧秀燕表示，會展中心從規劃到工程推進，過程中歷經疫情衝擊、缺工缺料及營建成本攀升等多重挑戰，但市府團隊始終秉持「開不了的工要開工、完不了的工要完工」的決心，全力排除困難如期完工，並投入營運。盧秀燕指出，這不僅是一座硬體建設，更是承載中部產業長達20年期待的重要成果，未來將為台中注入新的經濟動能，成為連結國際市場的關鍵平台。

▲台中國際會展中心將於3月23日開幕，外觀現代氣勢宏偉。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中國際會展中心將於3月23日開幕，外觀現代氣勢宏偉。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中作為台灣製造業重鎮，長期以來缺乏國際級會展空間，使產業展示與國際接軌受到限制。隨著會展中心落成，市府規劃結合在地產業聚落與「前店後廠」模式，吸引國際買主來台中參展、採購與合作，形成展覽帶動訂單、訂單促進產業升級的循環效應。在全球經濟局勢仍具不確定性的情況下，地方政府期待藉此為產業注入穩定力量。

經發局說明，台中國際會展中心採「展覽館」與「會議中心」雙核心設計，整體可容納約1萬2600人。展覽館因應中部產業特性，具備高載重地坪與挑高空間，並設置可直達4樓的佈展車道，室內外合計可提供約2360個攤位；會議中心則可容納近5000席，能支援大型國際會議與宴會需求。整體建築更取得鑽石級綠建築標章，兼顧節能與永續發展，硬體規格符合國際水準。

會展中心自去年10月試營運以來，已陸續舉辦多項大型展覽活動，包括台灣國際五金工具博覽會、台中工具機暨智慧製造展及百工百業博覽會等，累計吸引逾40萬人次參觀，創造超過15億元商機。開幕後首檔重點展覽，將迎來睽違8年回歸台中的「TMTS 2026台灣國際工具機展」，預料將進一步帶動產業交流與國際能見度。

經發局指出，未來市府將持續推動會展產業發展，並規劃加速二期會展中心興建，擴大整體場館規模與承接能量，打造更完整的國際會展聚落，讓台中在全球產業鏈中扮演更關鍵角色。台中市政府表示，3月23日開幕典禮將透過盧市長個人臉書、「漾台中」及經發局官方粉絲專頁全程直播，邀請民眾線上共同見證這項重大建設啟用時刻。隨著會展中心正式開幕，中台灣也將迎來產業、城市與國際接軌的新篇章。

▲台中國際會展中心將於3月23日開幕，外觀現代氣勢宏偉。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中國際會展中心將於3月23日開幕，外觀現代氣勢宏偉。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 1 6947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北海道跟團「導遊軍事化管理」　團員壓力大到吃不下
外資續賣台股400億元　「這2檔」成最大苦主
大火吞噬工廠！員工瀕死尖叫「跳樓逃生」摔骨折　跳窗驚險畫面曝
下一個荷莫茲！胡塞放話封鎖「曼德海峽」　全球航運重要咽喉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中國海警一週三度闖金門水域　海巡全程監控強勢驅離

2.43億元研發突破　福懋打造可回收機能布料新標準

國道一號仁德段驚傳大貨車火警　輪胎底盤起火冒煙嚇壞用路人

胃癌9成源於幽門桿菌！45至74歲公費篩檢啓跑　3類人自費也要做

台東永樂警熟稔轄區即時守護　協助迷途長者平安返家

台鹽海洋鹼性水藝術聯名瓶　攜手日本長井朋子限量登場

可容納1.2萬人　「鑽石級綠建築」台中會展中心盛大開幕

白喬茵赴日考察營養午餐「一顆光頭」超搶鏡　意外釣出韓國瑜

龍抬頭迎財運　北屯福德祠頭牙慶典超熱鬧

故宮攜手花蓮市公所推聯名商品　7家品牌打造25件文化伴手禮

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

1月試辦持續優化！內科堤頂X港墘路口藍橘「彩色導引」提前分流盼降低壅塞與事故

台積電跌破1900能買了嗎？　分析師一句話勸退股民　真正便宜價還沒到

反擊改稱南韓有用？　林佳龍：給對方時間、相信會有效果

台中情侶雙屍案！女方父批「畜生行為」　認屍淚崩：比炸傷還恐怖

金門沙灘驚見疑似未爆彈　軍方緊急帶回處理

中國海警一週三度闖金門水域　海巡全程監控強勢驅離

2.43億元研發突破　福懋打造可回收機能布料新標準

國道一號仁德段驚傳大貨車火警　輪胎底盤起火冒煙嚇壞用路人

胃癌9成源於幽門桿菌！45至74歲公費篩檢啓跑　3類人自費也要做

台東永樂警熟稔轄區即時守護　協助迷途長者平安返家

台鹽海洋鹼性水藝術聯名瓶　攜手日本長井朋子限量登場

可容納1.2萬人　「鑽石級綠建築」台中會展中心盛大開幕

白喬茵赴日考察營養午餐「一顆光頭」超搶鏡　意外釣出韓國瑜

龍抬頭迎財運　北屯福德祠頭牙慶典超熱鬧

故宮攜手花蓮市公所推聯名商品　7家品牌打造25件文化伴手禮

Ryu、Tommy撕破臉2年破冰！　「互送祝福和解」共同聲明曝

北海道跟團「導遊軍事化管理」　團員壓力大到吃不下！一票笑了

夫鼾聲如雷「人妻不想分房睡」　一票過來人曝絕招：完全聽不到

中國海警一週三度闖金門水域　海巡全程監控強勢驅離

VERMICULAR「鑄鐵雪平鍋」不到一公斤　搭配「落蓋」煎燉都美味

2.43億元研發突破　福懋打造可回收機能布料新標準

國道一號仁德段驚傳大貨車火警　輪胎底盤起火冒煙嚇壞用路人

胃癌9成源於幽門桿菌！45至74歲公費篩檢啓跑　3類人自費也要做

大火吞噬工廠！員工瀕死尖叫「跳樓逃生」摔骨折　跳窗驚險畫面曝

春分養生懶人包！5件事做對，提升適應力不再換季崩盤

【情緒價值滿滿】滑雪跌倒教練在一旁吹喇叭配樂XD

地方熱門新聞

長野縣辰野町來台赴埔里鎮櫻花植樹深化台日友好關係

水里鄉社福大樓竣工提升社區式長照量能

三井Outlet台南二期開幕240店規模再升級打造沙崙新生活圈

岱稜科技捐50萬尖端裝備強化麻豆消防救災韌性

台南安平大樓爆衝突！維修員遭毆滿臉血畫面瘋傳警方說話了

基隆中山區市政說明會　謝國樑面對面傾聽民意

南消三大隊進駐生技廠實戰演練強化化災應變救援力

華醫校園徵才爆量1700職缺護理師起薪5萬搶才激戰

台南旅宿突破千家！三大策略發威成長力冠六都

白喬茵赴日考察營養午餐！驚見「一顆光頭」

亞矽創研中心空轉　謝美英憂成青埔海市蜃樓

新店陽光橋全面清洗啟動　3／30起特定時段管制通行

基隆夜空直升機狂繞！驚動在地人　真相曝

台南市新營路口驚傳汽車火警濃煙竄出幸無人傷亡

更多熱門

相關新聞

台中火災燒不停！濃煙竄國道　綠籲盧秀燕：有空訪美不如多管管火災

台中火災燒不停！濃煙竄國道　綠籲盧秀燕：有空訪美不如多管管火災

台中各地連日大火，包含住宅、公墓、山林陸續傳出火警，大肚山區火災濃煙更直竄國道，險象環生。而台中火警也非偶發事件，根據台中市消防局統計，2026年截至2月底攀升至日均超過18件，光是3月14、15日兩天火警總計75件，警消疲於奔命，更影響空氣品質。民進黨今（20日）批評，有空對外交高談闊論的「媽媽市長」，怎麼沒空多管管火災？人在美國，心在總統府，老早就不在乎台中市政？

官員性騷6員工「強抱、摳手」還有市府高層包庇　監院糾正台中市府

官員性騷6員工「強抱、摳手」還有市府高層包庇　監院糾正台中市府

駁與盧秀燕親美「路線不同」　鄭麗文：國民黨非一言堂

駁與盧秀燕親美「路線不同」　鄭麗文：國民黨非一言堂

盧秀燕不挺3800億＋N軍購　國民黨回應了

盧秀燕不挺3800億＋N軍購　國民黨回應了

曝盧秀燕訪美目的　凌濤：合理軍購是8千至9千億

曝盧秀燕訪美目的　凌濤：合理軍購是8千至9千億

關鍵字：

台中會展國際場館產業升級經濟動能盧秀燕

讀者迴響

熱門新聞

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

今天「龍抬頭」3生肖財運旺　6行為大不敬

財產曝光！傅崐萁夫婦背債5千萬　高金素梅擁6500萬豪宅　

高市早苗「跳過翻譯回1句」　川普驚呆：妳聽得懂喔

她募資缺13萬南美獨旅　震撼網三觀

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

日本又有「大物新人」　回眸迷倒800萬人

方志友爆婚變2天後「首露臉鬆口19字」

台灣女孩「募資去南美」被罵到下架！　IG起底遊遍歐洲

募資13萬玩南美挨轟！「台灣女孩」道歉曝動機

清大「校務基金」12年5000萬賺到48億　背後操盤手曝光

美系外資記憶體股首選改推旺宏　唱衰南亞科、華邦電調降評等

海峽封鎖亞洲3國斷油超慘　台灣能源存量曝

更多

最夯影音

更多
晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中
女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面