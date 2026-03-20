東京地鐵沙林毒氣事件31週年　副站長遺孀：憤怒至今無法平息

▲「東京地鐵沙林毒氣事件」滿31週年，這場恐怖襲擊導致14人死亡、超過6,300人受傷。（翻攝自@HENKEN_Kuroshio X）

圖文／鏡週刊

1995年3月20日發生的「東京地鐵沙林毒氣事件」滿31週年。這起由奧姆真理教發動的恐怖襲擊，曾在東京通勤尖峰時段的地下鐵三條路線散布劇毒沙林氣體，導致14人死亡、超過6,300人受傷。時至今日，這場慘劇留下的傷痕仍未癒合，當年事發現場之一的霞關地鐵站上午舉行了莊嚴的追悼儀式，許多受害者遺族、公務員及車站職員皆前往獻花，在悲劇發生的上午8點左右集體默哀，場面哀戚。

奧姆真理教沙林毒氣事件發生了什麼事？

回顧31年前的那個早晨，奧姆真理教信徒在日比谷線、丸之內線及千代田線的五節車廂內同時散布毒氣。當時在霞關站擔任助役（副站長）的高橋一正先生，因試圖清理車廂內裝有毒氣的袋子而英勇殉職。他的遺孀高橋志津惠女士今年已79歲，依然準時出現在獻花台前，親手為亡夫上香供花。高橋女士悲痛地表示，雖然每天都祈禱丈夫能安息，但現實卻令她感到無比沉重。

▲高橋志津惠女士最後強調，唯有不斷講述這些故事，才能確保同樣的悲劇不再重演。（翻攝自@hst_tvasahi X）

她特別提到，儘管事件已過去超過30年，且前教主麻原彰晃等13名主謀已於8年前伏法，但奧姆真理教的3個後繼團體至今仍改頭換面持續運作。高橋女士憤怒地指出，受害者至今仍受這些組織的陰影騷擾，這種情況長年沒有改善，讓她對這些組織改名存續現狀的憤怒至今完全無法平息，並誓言要向不了解這段歷史的年輕世代持續發出警訊。

遺族如何走出地鐵沙林事件的長年陰影？

除了霞關站的悼念活動，今年在中野坂上站也出現了令人動容的一幕。受害者淺川幸子小姐當年因中毒導致全身癱瘓，在臥床由哥哥淺川一雄照料25年後，不幸於2020年辭世。現年66歲的一雄先生今年首次選擇前往妹妹當年倒下的中野坂上站獻花，而非往常的霞關站。他感嘆地表示，過去因為內心太過痛苦而不敢踏足此地，但隨著妹妹離世，他希望透過這次獻花為這段漫長的長照與哀悼歲月畫下一個心靈句點，嘗試接受並放下這份伴隨他大半輩子的沉重記憶。

目前，日本公安調查廳仍依據《團體規制法》對奧姆真理教的後繼組織實施嚴密的觀察處分與進入檢查。這場跨越30年的悲劇不僅是受害者家屬心中永遠的痛，更是不斷提醒著社會，防範極端主義與保護公共安全的重要性。高橋志津惠女士最後強調，唯有不斷講述這些故事，才能確保同樣的悲劇不再重演。



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