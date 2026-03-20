快訊／真的看守所見了！悍女賞律師巴掌恐嚇殺人　中院火速裁押

▲台中一名林女毆打律師公會理事長吳中和巴掌，又在網路恐嚇殺人，今日遭收押。（圖／地方中心攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名林女攻擊2名女律師，開庭時又對律師公會理事長當眾賞巴掌，加上台中地院毫無作為，引爆律師界怒火。林不知悔改，在網路放話要立委翁曉玲應該去殺3名律師，今日下午遭檢方當庭逮捕聲押，地院19時許裁准。

案源起一名林女（45歲）因為姊弟財產糾紛，林女弟弟對姊姊提告，林女對弟弟的2名律師出言辱罵、攻擊。林女作為惡劣，竟然持著不明液體，在法院外埋伏，緊緊跟著女律師到小巷，開始潑灑液體、動手拉扯頭髮、手臂，甚至案件上訴到高分院後，林女還當庭恐嚇要殺掉律師，被檢方依傷害、強制、恐嚇危安、公然侮辱、誹謗及法院組織法、妨害法庭秩序等6罪起訴，建請法院從重量刑。

該案17日在台中地院開庭，林女見到法庭外有許多關心此事的律師，並且曾發文斥責林女的台中律師公會理事長吳中和在場，立即上前挑釁。

林女不斷質問：「記者名單交出來！這種場面滿意了嗎？」還不斷質問在場人員姓名，靠近律師公會理事長吳中和後，突然搧了吳一巴掌，讓在場10多名律師相當震驚，質疑法警應該用現行犯將人逮捕，法警卻毫無作為，在場眾多律師只要跟林女「對上眼」，就不斷被質疑、羞辱，有位律師忍不住直言，林女恐怕得「看守所見了！」再度惹得林女氣憤不已。

▲▼林女當時氣焰囂張，在地院內大鬧，無人可管。（圖／地方中心攝）



當天開庭時，林女不肯配合法官吳欣哲確認人別，反而在庭上死死盯著旁聽席的律師與記者，甚至嗆一位女律師「瞪什麼？」，眼見僵持不下，吳欣哲竟然是援引法院組織法將改為不公開審理，令法界譁然。

林女不知悔改，18日晚間又在立委翁曉玲臉書下面放話，稱「這群律師教唆記者長期跟蹤騷擾，你他X敢不敢查？吳等人（稱某3名律師）洩漏偵查不公開內容給媒體施壓司法機關，你不是應該去殺他們三個嗎？」

檢方指出，林女曾與前案對涉嫌傷害傅姓律師、恐嚇聶姓律師，已經遭檢方起訴在案，本次調取被害人驗傷診斷證明書、相關監視器影像加以勘驗後，於今日下午傳訊林女。

經查，林女於去年11月6日上午在台中高分院開庭時，涉嫌違反法官維持法庭秩序之命令不聽制止，並對高姓律師為恐嚇行為；復於17日下午在台中地院法庭外，涉嫌以強暴手段傷害及公然侮辱吳姓律師，涉犯傷害、恐嚇、強暴犯公然侮辱及法院組織法嫌疑重大。

▲律師公會全國聯合會到司法院前，呼籲司法院注意律師人身安全。（圖／記者吳銘峯攝）



檢方發現，林女於18日透過網路發表恐嚇他人生命之言論，顯有反覆實行傷害、恐嚇等犯罪之虞。為防杜被告林女再度施暴並確保後續偵查程序順利進行，認有羈押之原因及必要，訊後當庭逮捕，向台中地院聲請羈押。

檢方強調，為保障所有參與司法程序之人民及法治工作者之人身安全，維護司法程序之正常進行，對於任何危害公共安全及人身安全之暴力行為，均將依法嚴正偵辦，絕不寬貸。並呼籲社會大眾理性處理衝突，尊重他人生命與法治秩序，共同維護社會安全。