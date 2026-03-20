　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／真的看守所見了！悍女賞律師巴掌恐嚇殺人　中院火速裁押

▲▼吳中和被打。（圖／地方中心攝）

▲台中一名林女毆打律師公會理事長吳中和巴掌，又在網路恐嚇殺人，今日遭收押。（圖／地方中心攝）

記者許權毅／台中報導

台中一名林女攻擊2名女律師，開庭時又對律師公會理事長當眾賞巴掌，加上台中地院毫無作為，引爆律師界怒火。林不知悔改，在網路放話要立委翁曉玲應該去殺3名律師，今日下午遭檢方當庭逮捕聲押，地院19時許裁准。

案源起一名林女（45歲）因為姊弟財產糾紛，林女弟弟對姊姊提告，林女對弟弟的2名律師出言辱罵、攻擊。林女作為惡劣，竟然持著不明液體，在法院外埋伏，緊緊跟著女律師到小巷，開始潑灑液體、動手拉扯頭髮、手臂，甚至案件上訴到高分院後，林女還當庭恐嚇要殺掉律師，被檢方依傷害、強制、恐嚇危安、公然侮辱、誹謗及法院組織法、妨害法庭秩序等6罪起訴，建請法院從重量刑。

該案17日在台中地院開庭，林女見到法庭外有許多關心此事的律師，並且曾發文斥責林女的台中律師公會理事長吳中和在場，立即上前挑釁。

林女不斷質問：「記者名單交出來！這種場面滿意了嗎？」還不斷質問在場人員姓名，靠近律師公會理事長吳中和後，突然搧了吳一巴掌，讓在場10多名律師相當震驚，質疑法警應該用現行犯將人逮捕，法警卻毫無作為，在場眾多律師只要跟林女「對上眼」，就不斷被質疑、羞辱，有位律師忍不住直言，林女恐怕得「看守所見了！」再度惹得林女氣憤不已。

▲▼吳中和。（圖／地方中心攝）

▲▼林女當時氣焰囂張，在地院內大鬧，無人可管。（圖／地方中心攝）

▲▼吳中和被打。（圖／地方中心攝）

當天開庭時，林女不肯配合法官吳欣哲確認人別，反而在庭上死死盯著旁聽席的律師與記者，甚至嗆一位女律師「瞪什麼？」，眼見僵持不下，吳欣哲竟然是援引法院組織法將改為不公開審理，令法界譁然。

林女不知悔改，18日晚間又在立委翁曉玲臉書下面放話，稱「這群律師教唆記者長期跟蹤騷擾，你他X敢不敢查？吳等人（稱某3名律師）洩漏偵查不公開內容給媒體施壓司法機關，你不是應該去殺他們三個嗎？」

檢方指出，林女曾與前案對涉嫌傷害傅姓律師、恐嚇聶姓律師，已經遭檢方起訴在案，本次調取被害人驗傷診斷證明書、相關監視器影像加以勘驗後，於今日下午傳訊林女。

經查，林女於去年11月6日上午在台中高分院開庭時，涉嫌違反法官維持法庭秩序之命令不聽制止，並對高姓律師為恐嚇行為；復於17日下午在台中地院法庭外，涉嫌以強暴手段傷害及公然侮辱吳姓律師，涉犯傷害、恐嚇、強暴犯公然侮辱及法院組織法嫌疑重大。

▲▼律師公會全國聯合會到司法院前，呼籲司法院注意律師人身安全。台中律師公會理事長吳中和（前排左2）。（圖／記者吳銘峯攝）

▲律師公會全國聯合會到司法院前，呼籲司法院注意律師人身安全。（圖／記者吳銘峯攝）

檢方發現，林女於18日透過網路發表恐嚇他人生命之言論，顯有反覆實行傷害、恐嚇等犯罪之虞。為防杜被告林女再度施暴並確保後續偵查程序順利進行，認有羈押之原因及必要，訊後當庭逮捕，向台中地院聲請羈押。

檢方強調，為保障所有參與司法程序之人民及法治工作者之人身安全，維護司法程序之正常進行，對於任何危害公共安全及人身安全之暴力行為，均將依法嚴正偵辦，絕不寬貸。並呼籲社會大眾理性處理衝突，尊重他人生命與法治秩序，共同維護社會安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 1 6947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／遊覽車駕駛恍神「追撞大貨車」　21人送醫
下面「流出白色乳酪」她竟完全無感！醫一驗驚：確診糖尿病
耳機不清「恐比流理台還髒」！專家教清潔方式
TWICE「留一格空位給多賢」　畫面曝光超感人
直擊／TWICE Mina臉腫一倍！開唱無法露臉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／桃園遊覽車駕駛恍神「追撞大貨車」　21人送醫

屏東三地門翻車意外！女駕駛「連人帶車」墜橋

快訊／真的看守所見了！悍女賞律師巴掌恐嚇殺人　中院火速裁押

左轉不禮讓斑馬線撞行人！重摔翻滾腿骨折　白目男這下慘了

選戰將至先出手！士檢檢察長會北市府　反賄、防詐全面啟動

嘉義行車糾紛！拖吊車鳴笛逆向超車　遭罵3字經竟攔車還動手

北市副議長葉林傳出庭！證人李傅中武涉貪遭約談　他尬笑：知道了

20年捐助健保愛心專戶900萬　中彰投精神科醫師守護弱勢

台南白河竹林火警！男全身40%燒燙傷　緊急送醫搶救

分手後求復合「強拉上車性侵」色男挨告急賠18萬　判刑1年8月

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

1月試辦持續優化！內科堤頂X港墘路口藍橘「彩色導引」提前分流盼降低壅塞與事故

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

台積電跌破1900能買了嗎？　分析師一句話勸退股民　真正便宜價還沒到

反擊改稱南韓有用？　林佳龍：給對方時間、相信會有效果

台中情侶雙屍案！女方父批「畜生行為」　認屍淚崩：比炸傷還恐怖

變天鋒面雨來了！北台灣轉雨 降溫再現1字頭

快訊／桃園遊覽車駕駛恍神「追撞大貨車」　21人送醫

屏東三地門翻車意外！女駕駛「連人帶車」墜橋

快訊／真的看守所見了！悍女賞律師巴掌恐嚇殺人　中院火速裁押

左轉不禮讓斑馬線撞行人！重摔翻滾腿骨折　白目男這下慘了

選戰將至先出手！士檢檢察長會北市府　反賄、防詐全面啟動

嘉義行車糾紛！拖吊車鳴笛逆向超車　遭罵3字經竟攔車還動手

北市副議長葉林傳出庭！證人李傅中武涉貪遭約談　他尬笑：知道了

20年捐助健保愛心專戶900萬　中彰投精神科醫師守護弱勢

台南白河竹林火警！男全身40%燒燙傷　緊急送醫搶救

分手後求復合「強拉上車性侵」色男挨告急賠18萬　判刑1年8月

好天氣要來了！濕冷再忍一天「週日回溫又回穩」

川普會高市承諾維護台海和平穩定　總統府：持續強化自我防衛能力

快訊／桃園遊覽車駕駛恍神「追撞大貨車」　21人送醫

徐玄變身小提琴女神！每天苦練10小時手指長繭　發文自白：壓力超大

25歲金載原卸下《莎拉》男公關魅力　《柔美3》回歸清爽年下男

日正妹偶像被抓包約會男粉　「親密貼臉照瘋傳」公司火速解約

美容展秀AI科技美業新浪潮！數據護膚精準逆齡「東森自然美」引領加盟轉型趨勢

下面「流出白色乳酪」她竟完全無感！醫一驗數值驚：確診糖尿病

直擊／TWICE臺北大巨蛋開唱「留一格空位給多賢」　畫面曝光超感人

冬奧隊醫遭爆料「失蹤」？　中華奧會發聲明澄清選手出賽未受影響

【深怕錯過放飯第一時間】胖貓每天「提早1分鐘」坐飼料機前安靜等飯

社會熱門新聞

即／晚安小雞回來了！班機剛落地就被逮

中油最貪執行長徐漢涉貪2700萬判決前落跑

即／打律師悍女遭當庭逮捕聲押！

台中情侶雙屍案　女方父認屍淚崩：比炸傷還恐怖

阿嬤下田遭4惡犬圍攻　全身傷慘縫200針

聯結車夾爛自小客　52歲教授慘死

快訊／北市士林「1男高處墜2樓露台」！　臟器外露死亡

即／悍女囂張大鬧地院打律師收押

最貪執行長「火車+小黃」衝屏東　路線曝光

晚安小雞談1300萬：這個story有點too long

獨／高階警官兒性騷女警遭記大過調職　

高雄驚傳國小生持美工刀抵同學下巴

快訊／新北工人遭「鋼板重擊後腦」！送醫搶救無效亡

速限100「只開74」！國道警怒了

更多熱門

相關新聞

即／打律師悍女遭當庭逮捕聲押！

即／打律師悍女遭當庭逮捕聲押！

台中市一名林女跟律師有糾紛，17日竟然在法庭外對台中律師公會理事長吳中和打巴掌，甚至不斷叫囂，並對記者出腳攻擊，加上台中地院幾乎毫無作為，引起法界怒火。林女18日在網路（臉書公開貼文下）放話，今日下午被檢察官傳訊到庭，檢方當庭逮捕林女，並向法院聲押。

台中標地冷清他出手！　中信金大股東1坪306萬撿走「鑽石地」

台中標地冷清他出手！　中信金大股東1坪306萬撿走「鑽石地」

毒鴛鴦害女童被迫吸煙毒各判8月

毒鴛鴦害女童被迫吸煙毒各判8月

哥當眾掏斧頭砍殺弟判8年半

哥當眾掏斧頭砍殺弟判8年半

台中女高中生校門口過馬路遭撞

台中女高中生校門口過馬路遭撞

關鍵字：

台中地院法院律師看守所巴掌

讀者迴響

熱門新聞

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

今天「龍抬頭」3生肖財運旺　6行為大不敬

財產曝光！傅崐萁夫婦背債5千萬　高金素梅擁6500萬豪宅　

高市早苗「跳過翻譯回1句」　川普驚呆：妳聽得懂喔

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

她募資缺13萬南美獨旅　震撼網三觀

日本又有「大物新人」　回眸迷倒800萬人

方志友爆婚變2天後「首露臉鬆口19字」

台灣女孩「募資去南美」被罵到下架！　IG起底遊遍歐洲

募資13萬玩南美挨轟！「台灣女孩」道歉曝動機

清大「校務基金」12年5000萬賺到48億　背後操盤手曝光

美系外資記憶體股首選改推旺宏　唱衰南亞科、華邦電調降評等

海峽封鎖亞洲3國斷油超慘　台灣能源存量曝

更多

最夯影音

更多
晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中
女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

1月試辦持續優化！內科堤頂X港墘路口藍橘「彩色導引」提前分流盼降低壅塞與事故

1月試辦持續優化！內科堤頂X港墘路口藍橘「彩色導引」提前分流盼降低壅塞與事故

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面