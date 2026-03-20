龍抬頭迎財運　北屯福德祠頭牙慶典超熱鬧

▲廟方準備1800顆壽桃發送，民眾排隊索取場面熱絡。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市北屯區迎來年度土地公「頭牙」重要日子，香火鼎盛的和平里福德祠今（20）日一早便湧入大批信眾，手持清香與供品依序參拜，祈求新的一年財運亨通、平安順遂。廟埕前人聲鼎沸、香煙裊裊，攤桌上整齊擺放的壽桃與結緣品，在陽光映照下格外醒目，為傳統節慶增添熱鬧氣息。

創立於1938年的和平里福德祠，至今已有87年歷史，是地方重要信仰中心之一，見證地方從農村逐步發展為都市的歷程，也承載多代居民的生活記憶。每逢頭牙，信眾多會把握「龍抬頭」的吉日向土地公祝壽、求財，今年同樣吸引大批民眾扶老攜幼前來，廟前排起長長人龍，場面相當壯觀。

廟方表示，今年準備的結緣物資規模為歷年之最，共發出1800顆象徵平安長壽的壽桃，另備有「發財水」祝福財源滾滾，以及象徵平安與幸福的五色線如意手環髮圈，吸引民眾爭相索取。隨著發放時間一到，信眾蜂擁而上，不到多久便幾乎索取一空，不少人拿到壽桃後立即雙手合十祈福，臉上難掩喜悅。

活動現場也出現活潑一幕，北屯區和平里長候選人張又仁偕同造型可愛的「土地公寶寶」現身發送金元寶，吸引許多家長帶著孩子上前合影，讓傳統祭祀場合多了幾分輕鬆與童趣。張又仁表示，自己身為在地居民，每年都會回到福德祠參拜，今年特別以創意方式參與，希望在延續傳統習俗的同時，讓年輕族群更容易親近土地公文化，也藉由頭牙這天，為地方祈願福氣與財氣滿盈。

福德祠主委蔡安指出，頭牙是土地公的重要節日，廟方年年用心準備，希望透過壽桃與結緣品，將祝福傳遞給每一位信眾；總幹事曾枝德也說，這些象徵性的物品不僅是分享福氣，更代表土地公長久守護地方的心意。當天由廟方幹部與地方人士共同發放壽桃，現場氣氛熱絡，笑聲與祝福聲此起彼落。

隨著最後一批壽桃與結緣品發放完畢，人潮仍在廟埕間流動，信眾一邊參拜、一邊交流近況，形成濃厚的人情味。這場融合歷史、信仰與創意的頭牙慶典，不僅展現地方深厚的宗教文化，也凝聚社區情感，在春意漸濃的時節裡，為新的一年揭開充滿希望的序幕。

▲北屯和平里福德祠頭牙慶典登場，大批信眾湧入參拜祈福。（圖／記者游瓊華翻攝）