蘇嘉全：海基會將堅守崗位　為兩岸關係開創更多契機

▲海基會董事長蘇嘉全。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會20日舉行第12屆董監事第10次聯席會議，海基會董事長蘇嘉全在致詞時表示，無論外在情勢如何變化，海基會都會堅守崗位、穩健前行，期盼在大家共同努力之下，為兩岸關係開創更多正向發展的契機。

蘇嘉全提到，他自1月23日就職以來，轉眼已兩個月，這兩個月來密集了解各項業務推動情形，在海基會全體同仁的共同努力下，各項會務運作平穩順利，同時陸續拜會國內多個重要工商團體，與多位國內外工商產業界領袖深入交換意見，「各界普遍期待兩岸能維持健康、有序的交流互動，為台商營造更加穩定、友善的經營環境。」

蘇嘉全指出，上個月，海基會在台中舉辦「2026大陸台商春節活動」，這是首次走出台北舉辦春節團拜活動，「在與台商朋友交流的過程中，我特別向大家強調，海基會的大門永遠為大家敞開。無論是對兩岸交流提出的具體建言，或是台商在經營上面臨的實際需求，我們都會如實向政府團隊反映，也會持續扮演好橋樑角色，連結大陸台商與全球台商，協助大家『布局全球、投資台灣』。」

蘇嘉全說，進入2026年以來，國際情勢出現許多新的變化，特別是中東地區的軍事衝突，已對全球能源供應與經濟發展帶來不小衝擊，「在這樣充滿不確定性的時刻，如何維持台海地區的和平與穩定，更顯得格外重要。」

蘇嘉全強調，海基會作為兩岸之間重要的橋樑角色，無論外在情勢如何變化，都會堅守崗位、穩健前行，期盼在大家共同努力之下，為兩岸關係開創更多正向發展的契機。