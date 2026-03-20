白喬茵赴日考察營養午餐「一顆光頭」超搶鏡　意外釣出韓國瑜

▲白喬茵赴日考察營養午餐！照片「一顆光頭」太搶鏡。（圖／翻攝白喬茵臉書）

記者賴文萱／高雄報導

高雄營養午餐的免費政策今年9月就要上路，國民黨高雄市議員白喬茵近期前往日本的給食中心參訪考察，更深入到多摩小學和他們一起吃營養午餐，盼將日本經驗帶回給高雄市府參考。不過，網友在白喬茵拍攝的參訪影片中驚見「一顆光頭」引起討論，意外釣出立法院長韓國瑜留言「我也在日本嗎？」搞笑回應讓網友全笑翻。

白喬茵指出，高雄免費營養午餐即將上路，她關心除了追加10多億的預算，我們的設備、菜色、品質、美味程度是否有機會跟著升級。近期她也安排到日本的給食中心進行實地考察。

▲▼白喬茵赴日考察營養午餐。（圖／翻攝白喬茵臉書）

白喬茵說，2023年東京都府中市開始讓學生吃免費午餐，但在此之前，他們早已砸下114 億日圓打造學校給食中心，每日供應 33 所中小學、約 2 萬份午餐。其核心不只是「大量供應」，而是對品質與細節的極致追求。

日本給食中心採用高標準衛生設計：地板零積水、肉類生熟分區、蔬菜以電解水清洗三次、涼拌菜完成後立即真空急速冷卻至 10°C 以下、餐桶採雙層保溫、餐具全經熱風乾燥消毒、伙食從開始製造到送至孩子手中不得超過兩小時。

▲▼白喬茵赴日考察營養午餐！「一顆光頭」意外釣出韓國瑜。（圖／翻攝白喬茵臉書）

白喬茵指出，看完厲害的廚房，她也混入日本小學生裡一起吃午餐，發現菜色搭配清爽簡單，但學生對餐點的接受度極高，最後的廚餘量也非常少，顯示「好吃」是關鍵，用心設計菜單才能讓孩子吃得輕鬆開心。盼希望我們高雄的營養午餐也能突破三菜一湯的僵化格式，在營養過剩的年代，有更創新的做法，讓美味與健康兼具。

不過，網友在白喬茵拍攝的參訪影片中驚見「一顆光頭」引起討論，原來是多摩市立多摩第一小學校校長木下雅雄的背影，由於神似立法院長韓國瑜，也意外釣出韓本人親自留言「我也在日本嗎？」搞笑回應讓網友全笑翻。