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已下班 「公司都有1種人」　過來人看監視器傻了：全家連狗都來了

▲▼上班,想睡覺,失眠,愛睏。（圖／記者李佳蓉攝）

▲同事下班仍不走，背後原因太奇葩。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

公司都有不想下班的人？一名網友表示，公司有些人明明可以準時下班，卻每天都留下來，讓人好奇背後原因。文章一出，不少網友直言「大概是家裡不溫暖」、「不想回去顧孩、見老婆」；更有人分享奇葩故事，女同事下班後把老公、小孩、連貴賓狗都帶來公司，一家人蹭冷氣水電，儼然成了她家第二個客廳。

一名網友在Threads發文直呼，公司裡似乎總有這樣一種同事，明明工作已經做完，也完全可以準時下班，卻每天都選擇留下來加班。這讓原PO忍不住好奇，「到底是真的熱愛工作，還是根本不想回家？」

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文章曝光後，不少網友直呼，「有加班費的騙加班費，沒加班費的人…大概是家裡不溫暖」、「裝阿，這樣主管就會覺得他好辛苦，加薪獎金都有他的份」、「不想回去顧孩、見老婆，別問為什麼」、「很多男同事婚後有小孩後，就開始下班後在公司逗留，說什麼晚走比較不塞車」、「在日系公司有遇過，而且還是經理級，後來才知道是公司文化，董事長會看理級以上的出勤時數」。

超扯！帶全家來公司吃飯蹭冷氣...連狗都帶來

還有人分享更奇葩的經歷，「我以前有遇過北漂在外租屋的同事，他說下班回去只有一個人，還要用自己的水電，在公司可以用公司電腦上網、吹冷氣、喝公司的水...還有加班費」、「蹭冷氣、水電！遇過一位離職女同事，一直覺得她為什麼那麼認真加班，後來看監視器才發現，我們都走了之後，她把全家大小都帶來公司吃飯，老公也帶筆電來辦公，就連貴賓狗也來公司」。

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