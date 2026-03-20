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下一個荷莫茲！胡塞放話封鎖「曼德海峽」　全球航運重要咽喉

▲▼ 16日的衛星照顯示阿聯富吉拉港冒出濃煙。（圖／路透）

▲曼德海峽恐將成為繼荷莫茲海峽後，下一個遭封鎖的國際航運重要咽喉。圖為阿聯富吉拉港。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

中東局勢持續緊繃，荷莫茲海峽之後遭到封鎖，重創波斯灣石油出口，導致全球油價上漲，然而全球航運業又將面臨新的重大威脅。由於葉門反抗軍青年運動（Houthis，又譯胡塞）已表態支持伊朗，並將矛頭對準「曼德海峽」（Bab-el-Mandeb）這條重要航道，更不排除會襲擊商船以破壞紅海的貿易與供應鏈。

曼德海峽地位舉足輕重

曼德海峽與目前癱瘓的波斯灣入口荷姆茲海峽情況類似，都是透過狹窄通道承載繁忙的海上貿易航線。曼德海峽承載全球約6%的海上石油貿易量，是連接蘇伊士運河、紅海與亞丁灣的唯一門戶，重要性不亞於荷姆茲海峽。

光是2025年上半年，每天就有約420萬桶石油通過曼德海峽。因此任何在此區域發生的軍事衝突或封鎖行動，都可能導致國際油價飆漲，並引發連鎖性的經濟動盪。

伊朗勢力範圍持續擴張

分析人士指出，德黑蘭當局近年來不斷強化其在中東地區的影響力布局，葉門反抗軍青年運動（胡塞）便是其重要的區域代理力量。這支盤據葉門的武裝團體過去就曾多次干擾航運，包含襲擊商船破壞紅海貿易與供應鏈，迫使大量船隻只能繞道非洲，增加航運時間與成本。

若伊朗決定將其勢力範圍延伸至紅海水域，將為國際社會帶來全新的安全挑戰。專家擔憂，此舉可能複製荷莫茲海峽的緊張態勢，讓全球航運業者面臨雙重威脅。

青年運動一名國防官員更直接表示，「如果介入衝突，恢復飛彈和無人機封鎖紅海將是首要舉措之一。駛往美國本土和被佔領土的商船和軍艦，包括航空母艦，都可能被攔截。」青年運動領導人更放話，「我們隨時準備扣動扳機。」

國際航運成本恐將攀升

一旦紅海航道安全受到威脅，船運公司將被迫繞道而行，不僅航程時間大幅拉長，燃料與保險成本也會跟著水漲船高。這些額外支出最終將轉嫁到消費者身上，推升全球物價水準。

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