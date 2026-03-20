台中火災燒不停！濃煙竄國道　綠籲盧秀燕：有空訪美不如多管管火災

▲盧秀燕訪美。（圖／台中市政府提供）



記者杜冠霖／台北報導

台中各地連日大火，包含住宅、公墓、山林陸續傳出火警，大肚山區火災濃煙更直竄國道，險象環生。而台中火警也非偶發事件，根據台中市消防局統計，2026年截至2月底攀升至日均超過18件，光是3月14、15日兩天火警總計75件，警消疲於奔命，更影響空氣品質。民進黨今（20日）批評，有空對外交高談闊論的「媽媽市長」，怎麼沒空多管管火災？人在美國，心在總統府，老早就不在乎台中市政？

近日台中火警頻傳，民進黨指出，在國民黨台中市長盧秀燕訪美期間，台中連日火燒山，大火濃煙造成火車誤點、影響國道視線，但台中市府團隊卻只能眼睜睜看著警消疲於奔命。有空對外交高談闊論的「媽媽市長」，怎麼沒空多管管火災？

民進黨也提到，在台中市區，擁有122年歷史的護國山台中寺，去年六月重見天日後引起討論，台中市政府卻不積極輔導、保存、登錄為文化資產。就在地方文史圈還在補足史料、爭取重啟審查的過程中，就忽然被拆除了！難道「媽媽市長」也不管嗎？

民進黨批評，原來不是不管，是根本不在，台中綁不住的盧媽媽，人在美國，心在總統府，老早就不在乎台中市政，盧秀燕心裡，只想著卸任後的個人發展，所以百年舊建築可以說拆就拆，人在國外正好責任躲得乾乾淨淨；盧秀燕眼中，只有榨乾手上資源賺快錢，所以市定古蹟「台灣府儒考棚」，讓中央修復好後，委外經營辦服飾特賣會，正好省事又有錢拿。

民進黨指出，盧秀燕嘴上，只有購物賣地大開發，所以台灣最華麗的日治時代歐式劇院「天外天劇場」，在盧市長任內又拆又燒，成為台中文史的最大遺憾。無論是刻意為之、默許推進，或者單純無心市政，在盧秀燕手上的台中市，逐漸沒有歷史，也看不見未來。當初國民黨提名盧秀燕選台中市長時，說好的「換新」呢？