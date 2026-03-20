機票喊漲？　旅遊達人曝「最佳出手時機」

▲桃園國際機場。（示意圖／方萬民攝）

文／CTWANT

中東局勢影響國際油價，隨著油價飆升連帶機票價格恐迎來新一波漲幅。旅遊達人蓋瑞哥近日推測，台籍航空公司將於4月7日左右公告調升燃油附加費。由於目前正值各大航空公司的春季旅展促銷期，蓋瑞哥建議有出國計畫的民眾應及早買機票，避免未來燃油費調漲與艙等艙位售罄導致的雙重價差損失。

蓋瑞哥昨（19）日透過臉書粉專「蓋瑞哥 機票獵人」發文分析，國際油價飆漲，雖然民航局對附加費有監管機制，但預估本次調幅仍有感，初估短程航線來回約增加1000元，長程航線來回則可能調升達3000元。蓋瑞哥指出，目前華航已率先推出春季旅展優惠至4月2日，預期星宇與長榮航空也將陸續跟進。值得注意的是，燃油附加費的調漲時間點極可能接續在旅展結束後，屆時不僅折扣消失，額外支出的稅費成本也會增加，一來一往的機票價差將更為顯著。

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針對民眾是否該等待5月底規模更大的TTE台北國際觀光博覽會（台北夏季旅展）才買機票，蓋瑞哥持保留態度；他分析，TTE的線上促銷通常於5月初起跑，儘管促銷力道較大，但漲價後的燃油附加費恐將抵銷掉所有折扣。更關鍵的風險在於「低價艙等位」的流逝，從現在到5月仍有一個多月的時間，隨著便宜座位被搶購完畢，艙等往上跳動的價差往往驚人，短程線跳一格約千元起跳，熱門時段如中秋、雙十及跨年的機位流失速度更是驚人。

總結旅遊規劃策略，蓋瑞哥建議民眾若在春季旅展中發現合適價格，應果斷出手而非盲目等待5月大促銷；由於燃油費調漲、低價機位減少以及熱門日期不保證有促銷等變數過多，等待的隱形成本恐高於預期。

若現階段旅展價格不如預期，蓋瑞哥建議可適度調整旅遊地點或彈性更換日期，在票價與附加費全面走揚前，採取先入為主的策略才是精明出國的最佳選擇。

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