北市副議長葉林傳出庭！證人李傅中武涉貪遭約談　他尬笑：知道了

記者黃哲民／台北報導

台北市議會國民黨籍副議長葉林傳被控投資賭博電玩，並施壓官員增訂「落日條款」、保送自己的電玩店就地合法，不法獲利至少314萬，涉犯圖利等罪嫌，台北地院今（20日）開庭，葉不認罪，聲請傳喚5名證人，檢方聲請傳喚包括現任北市議員李傅中武等16名證人，希望證明葉男參與修法二讀、三讀「態度很明顯」，法官諭知最快今年（2026年）6月開始實體審理。

▲台北市議會國民黨籍副議長葉林傳涉經營賭博電玩與圖利，20日到台北地院出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

葉林傳目前仍佩戴電子手環接受科技監控防逃，期限將屆，他今於庭訊透過律師，再度請求改以個案手機定時拍照上傳取代，理由為副議長常須接待各國來賓參訪，電子手環不雅觀、且易有電力不足疑慮，檢方主張續戴電子手環防逃，合議庭將評議後裁定。

▲國民黨台北市議員李傅中武涉詐領助理費，20日被搜索辦公室並約談。（圖／記者陳家祥攝）

葉林傳開完庭被記者詢問相關案情，笑笑說「謝謝」，被問到本案檢方預定傳喚的證人、現任台北市議李傅中武涉詐領助理費今被約談到案，葉說開完庭有看到新聞快訊，至於屆時李傅中武能否來作證，葉笑說「不知道」。

本案源於2024年5月間，檢調偵辦時任台北市警局巡官劉維中涉嫌包庇賭色案，約談葉林傳的服務處前主任張翰明、林晴紀（江野晴紀），以及涉嫌行賄的酒店與賭博電玩業者等人，其中欣欣電子遊戲場多名員工指證，幕後老闆就是葉林傳。

專案小組加強蒐證後，去年（2025年）7月底搜索約談葉林傳，查出他從2003年3月起，找男子林奕宏當人頭，租用北市林森北路1間店面經營欣欣電子遊戲場，並於2007年7月起，在店內擺放賭博性電玩，葉隱身幕後。

後來台北市府禁絕賭博性電玩，審查電玩業者申請營業時，設下多重門檻，包括登記資本額至少1億元、須距離學校1公里以上、以及最小營業面積1000平方公尺等條件。

▲台北市議會國民黨籍副議長葉林傳涉經營賭博電玩與圖利，20日到台北地院出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

台北市府商業處2015年草擬《台北市電子遊戲場業設置管理自治條例》修正草案、送請台北市議會審查，葉林傳從中作梗、公開表示「有意見」，使修正案被退回市府，官員不知葉投資賭博電玩，拜會葉溝通法案，葉順勢要求增訂「落日條款」。

葉林傳另找不知情的議員李傅中武提修正案，讓不符合上述《自治條例》的電玩業者，有緩衝期限重新申請、不受嚴格審查限制，欣欣遊戲場靠葉在議會審查過程的運作，順利在落日期限內取得限制級營業級別證，全北市僅另1家電子遊戲場依相同的落日條款合法化，稀少性可見一斑。

檢方指葉林傳違反《公職人員利益衝突迴避法》，利用修法機會圖利自己至少314萬元不法利益，又與林奕宏、紀文奇等6名電玩店店長、員工從事營利賭博行為，去年8月起訴葉男7人涉犯圖利、賭博等罪嫌，張翰明獲不起訴，林晴紀因查無不法獲簽結。