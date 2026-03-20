大火吞噬工廠！員工瀕死尖叫「跳樓逃生」摔骨折　跳窗驚險畫面曝

▲南韓大田廣域市大德區一座汽車零件工廠20日下午發生大火。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓大田廣域市大德區文坪洞一間汽車零件工廠，今（20）日下午發生嚴重火災，黑色濃煙直竄天際，造成至少53人受傷、14人失聯。火勢迅速蔓延，濃煙逼人。員工為了逃生不得不從2至3樓的窗戶跳下，導致骨折或吸入濃煙中毒。目擊者形容「員工們抓著窗框大喊『救命』，情況相當驚險」。

根據韓媒《中央日報》、《韓聯社》，該起火災發生於下午1時17分左右，工廠為3層樓鋼骨結構，當時約有170名員工在廠內工作。火災警報響起時，部分員工正在午休或準備輪班，瞬間被濃黑的煙霧與烈焰包圍。

30多歲員工A某回憶，「一開始想往外跑，但全都是濃煙，看不到出口，整個人像迷路一樣，只能慢慢挪到窗邊。有人已經昏倒，還有人緊張到直接跳窗。」

現場目擊者指出，2至3樓的員工為了避開火勢，抓著窗戶或空調管線，尖叫求救。有些年長員工因遭濃煙嗆傷而暈倒，其他同事則互相拉扯、協助從窗外降下。部分員工為了減少衝擊，等候消防隊鋪設氣墊後才跳下，但仍有人在慌亂中受傷，造成腿部骨折或輕微擦傷。

至於逃到屋頂的員工則因雲梯車獲救，消防人員同時在屋頂安撫與指引逃生方向。

不幸的是，仍有14名員工暫時失聯，消防單位估計，實際傷亡可能增加，但也可能部分人因出差或外出而未在工廠內。傷者已由現場臨時診療站確認後，分送至忠南大學醫院、乙支大學醫院與建陽大學醫院治療，其中24人重傷、29人輕傷。

▲火勢相當猛烈。（圖／VCG）

火災初期，西北風猛烈，火勢迅速擴散，工廠內存放約200公斤的金屬鈉，然因其遇水容易引發爆炸，加上建物部分區域坍塌，增加消防隊的救援難度。兩棟工廠以通道相連，初始起火建物已完全焚毀，另一棟亦被火勢波及。

消防隊為了控制火勢，未能讓人員進入內部，而是優先阻止火焰向鄰近建築蔓延。森林廳直升機亦被派往空中灑水，現場逾百輛消防車持續灌救，但濃煙仍不斷上升。

事故發生後，鄰近工廠員工無法下班、守在現場觀察，對同事安危憂心不已。一位工廠主管表示，「看到員工呼救卻因烈焰無法靠近，感到非常無力，只希望工廠內的人能安全撤離。」

大德消防署長南得佑（音譯）說明，由於工廠為組合式建築，燃燒迅速且有倒塌風險，確切搜索時間尚難預測，但待火勢受控後將立即展開內部搜救。

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