　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大火吞噬工廠！員工瀕死尖叫「跳樓逃生」摔骨折　跳窗驚險畫面曝

▲▼南韓大田廣域市大德區一座汽車零件工廠20日下午發生大火。（圖／VCG）

▲南韓大田廣域市大德區一座汽車零件工廠20日下午發生大火。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓大田廣域市大德區文坪洞一間汽車零件工廠，今（20）日下午發生嚴重火災，黑色濃煙直竄天際，造成至少53人受傷、14人失聯。火勢迅速蔓延，濃煙逼人。員工為了逃生不得不從2至3樓的窗戶跳下，導致骨折或吸入濃煙中毒。目擊者形容「員工們抓著窗框大喊『救命』，情況相當驚險」。

根據韓媒《中央日報》、《韓聯社》，該起火災發生於下午1時17分左右，工廠為3層樓鋼骨結構，當時約有170名員工在廠內工作。火災警報響起時，部分員工正在午休或準備輪班，瞬間被濃黑的煙霧與烈焰包圍。

30多歲員工A某回憶，「一開始想往外跑，但全都是濃煙，看不到出口，整個人像迷路一樣，只能慢慢挪到窗邊。有人已經昏倒，還有人緊張到直接跳窗。」

現場目擊者指出，2至3樓的員工為了避開火勢，抓著窗戶或空調管線，尖叫求救。有些年長員工因遭濃煙嗆傷而暈倒，其他同事則互相拉扯、協助從窗外降下。部分員工為了減少衝擊，等候消防隊鋪設氣墊後才跳下，但仍有人在慌亂中受傷，造成腿部骨折或輕微擦傷。

至於逃到屋頂的員工則因雲梯車獲救，消防人員同時在屋頂安撫與指引逃生方向。

不幸的是，仍有14名員工暫時失聯，消防單位估計，實際傷亡可能增加，但也可能部分人因出差或外出而未在工廠內。傷者已由現場臨時診療站確認後，分送至忠南大學醫院、乙支大學醫院與建陽大學醫院治療，其中24人重傷、29人輕傷。

▲▼南韓大田廣域市大德區一座汽車零件工廠20日下午發生大火。（圖／VCG）

▲火勢相當猛烈。（圖／VCG）

火災初期，西北風猛烈，火勢迅速擴散，工廠內存放約200公斤的金屬鈉，然因其遇水容易引發爆炸，加上建物部分區域坍塌，增加消防隊的救援難度。兩棟工廠以通道相連，初始起火建物已完全焚毀，另一棟亦被火勢波及。

消防隊為了控制火勢，未能讓人員進入內部，而是優先阻止火焰向鄰近建築蔓延。森林廳直升機亦被派往空中灑水，現場逾百輛消防車持續灌救，但濃煙仍不斷上升。

事故發生後，鄰近工廠員工無法下班、守在現場觀察，對同事安危憂心不已。一位工廠主管表示，「看到員工呼救卻因烈焰無法靠近，感到非常無力，只希望工廠內的人能安全撤離。」

大德消防署長南得佑（音譯）說明，由於工廠為組合式建築，燃燒迅速且有倒塌風險，確切搜索時間尚難預測，但待火勢受控後將立即展開內部搜救。

►快訊／韓發布「國家消防動員」　大田汽車零件廠燒火海！14人失聯

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 1 6947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
外資續賣台股400億元　「這2檔」成最大苦主
大火吞噬工廠！員工瀕死尖叫「跳樓逃生」摔骨折　跳窗驚險畫面曝
下一個荷莫茲！胡塞放話封鎖「曼德海峽」　全球航運重要咽喉
5檔飆股「抓去關」　處置至4／7

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大火吞噬工廠！員工瀕死尖叫「跳樓逃生」摔骨折　跳窗驚險畫面曝

ATM吞鈔！他狂投訴9年討嘸錢　氣炸開告「銀行虧大了」

下一個荷莫茲！胡塞放話封鎖「曼德海峽」　全球航運重要咽喉

油價暴漲出包！韓90萬桶原油「眼前溜走」　竟被油商高價轉賣他國

東京地鐵沙林毒氣事件31週年　副站長遺孀：憤怒至今無法平息

高市訪美3大關鍵突破！　矢板明夫點出「能源戰略最關鍵」

伊朗又一官員遭擊殺　革命衛隊發言人命喪美以襲擊

放任親哥「腐爛成白骨」！　日女伴屍忍惡臭：沒錢火化

不讓川普奪走格陵蘭！丹麥「擬炸機場跑道」聯手歐洲計畫曝光

IEA發布10大建議減輕能源價格衝擊　居家辦公、少搭飛機

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

1月試辦持續優化！內科堤頂X港墘路口藍橘「彩色導引」提前分流盼降低壅塞與事故

台積電跌破1900能買了嗎？　分析師一句話勸退股民　真正便宜價還沒到

反擊改稱南韓有用？　林佳龍：給對方時間、相信會有效果

台中情侶雙屍案！女方父批「畜生行為」　認屍淚崩：比炸傷還恐怖

金門沙灘驚見疑似未爆彈　軍方緊急帶回處理

大火吞噬工廠！員工瀕死尖叫「跳樓逃生」摔骨折　跳窗驚險畫面曝

ATM吞鈔！他狂投訴9年討嘸錢　氣炸開告「銀行虧大了」

下一個荷莫茲！胡塞放話封鎖「曼德海峽」　全球航運重要咽喉

油價暴漲出包！韓90萬桶原油「眼前溜走」　竟被油商高價轉賣他國

東京地鐵沙林毒氣事件31週年　副站長遺孀：憤怒至今無法平息

高市訪美3大關鍵突破！　矢板明夫點出「能源戰略最關鍵」

伊朗又一官員遭擊殺　革命衛隊發言人命喪美以襲擊

放任親哥「腐爛成白骨」！　日女伴屍忍惡臭：沒錢火化

不讓川普奪走格陵蘭！丹麥「擬炸機場跑道」聯手歐洲計畫曝光

IEA發布10大建議減輕能源價格衝擊　居家辦公、少搭飛機

北海道跟團「導遊軍事化管理」　團員壓力大到吃不下！一票笑了

夫鼾聲如雷「人妻不想分房睡」　一票過來人曝絕招：完全聽不到

中國海警一週三度闖金門水域　海巡全程監控強勢驅離

VERMICULAR「鑄鐵雪平鍋」不到一公斤　搭配「落蓋」煎燉都美味

2.43億元研發突破　福懋打造可回收機能布料新標準

國道一號仁德段驚傳大貨車火警　輪胎底盤起火冒煙嚇壞用路人

胃癌9成源於幽門桿菌！45至74歲公費篩檢啓跑　3類人自費也要做

大火吞噬工廠！員工瀕死尖叫「跳樓逃生」摔骨折　跳窗驚險畫面曝

春分養生懶人包！5件事做對，提升適應力不再換季崩盤

左轉不禮讓斑馬線撞行人！重摔翻滾腿骨折　白目男這下慘了

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

國際熱門新聞

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

日本又有「大物新人」　回眸迷倒800萬人

海峽封鎖亞洲3國斷油超慘　台灣能源存量曝

日英法6國聲明　表態願為航行安全出力

美軍F-35遭伊朗砲火擊中　緊急降落

影片曝光！　伊朗宣稱擊落F-35

美軍戰損曝光！　16架戰機毀了

波灣國家耐心快耗盡　正在評估何時進攻

即／韓動員國家消防　大田車廠火災14人失聯

川普引珍珠港事件開玩笑　高市早苗滿臉尷尬

走私輝達GPU到中國　假貨換標畫面曝光

南韓汽車零件廠大火50傷　下令國家消防動員

美超微「共同創辦人、台灣區業務經理」遭起訴

更多熱門

相關新聞

韓90萬桶原油「眼前溜走」　遭油商高價轉賣

韓90萬桶原油「眼前溜走」　遭油商高價轉賣

隨著荷姆茲海峽實際遭伊朗封鎖而引發全球油價飆漲，南韓爆出能源調度失誤。

東京地鐵沙林毒氣31週年　遺孀憤怒未平息

東京地鐵沙林毒氣31週年　遺孀憤怒未平息

放任哥「腐爛成白骨」！日女伴屍忍惡臭

放任哥「腐爛成白骨」！日女伴屍忍惡臭

即／韓動員國家消防　大田車廠火災14人失聯

即／韓動員國家消防　大田車廠火災14人失聯

日本熊本部署飛彈「射程涵蓋上海」！

日本熊本部署飛彈「射程涵蓋上海」！

關鍵字：

日韓要聞南韓大田

讀者迴響

熱門新聞

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

今天「龍抬頭」3生肖財運旺　6行為大不敬

財產曝光！傅崐萁夫婦背債5千萬　高金素梅擁6500萬豪宅　

高市早苗「跳過翻譯回1句」　川普驚呆：妳聽得懂喔

她募資缺13萬南美獨旅　震撼網三觀

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

日本又有「大物新人」　回眸迷倒800萬人

方志友爆婚變2天後「首露臉鬆口19字」

台灣女孩「募資去南美」被罵到下架！　IG起底遊遍歐洲

募資13萬玩南美挨轟！「台灣女孩」道歉曝動機

清大「校務基金」12年5000萬賺到48億　背後操盤手曝光

美系外資記憶體股首選改推旺宏　唱衰南亞科、華邦電調降評等

海峽封鎖亞洲3國斷油超慘　台灣能源存量曝

更多

最夯影音

更多
晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中
女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面