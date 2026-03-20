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油價暴漲出包！韓90萬桶原油「眼前溜走」　竟被油商高價轉賣他國

▲▼位於南韓全羅南道麗水市的石油化學園區工廠。（圖／VCG）

▲位於南韓全羅南道麗水市的石油化學園區工廠。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

隨著荷姆茲海峽實際遭伊朗封鎖而引發全球油價飆漲，南韓爆出能源調度失誤。原本儲存在南韓國內的蔚山石油儲備基地、可在緊急時優先供應南韓國內的90萬桶原油，因韓國石油公社尚未即時行使優先購買權，最終遭中東油商以更高價格轉售海外。對此，南韓政府緊急啟動調查，檢視是否涉及程序疏失。

根據《韓聯社》，南韓產業通商部今（20）日證實，近期確認一批存放在位於蔚山的國際共同儲備原油中，約90萬桶原油已被海外企業以更高價格出售至東南亞地區，未能供應南韓國內市場。該批原油屬於中東產油國企業所有，原本存放在南韓蔚山的石油儲備設施中，理應在緊急情況下由韓方優先購入。

所謂「國際共同儲備制度」，是由韓國石油公社提供的國內儲油設施，讓產油國將原油或石油產品存放在南韓，作為類似「倉儲」用途；一旦發生能源危機，南韓可行使優先購買權，確保國內供應穩定。該制度自1999年實施至今，被視為因應能源風險的重要機制。

然而，此次事件發生於美伊戰爭、荷姆茲海峽遭伊朗實際封鎖導致原油供應緊張之際。南韓產業通商部指出，在南韓準備動用優先購買權時，才發現蔚山基地內約90萬桶原油，已在韓方行使權利前被出售至海外，形同錯失調度時機。

業界透露，涉事的中東石油公司原本與南韓某煉油企業（S公司）洽談，計畫引進約200萬桶原油。然而，就在原油運往南韓期間，中東戰事加劇推升國際油價，該公司轉而尋求更高報價，最終將整批200萬桶原油改售給東南亞其他國家。

韓國石油公社則解釋，當時認為該批原油將透過與S煉油公司的合約順利進入國內市場，因此未立即行使優先購買權，認為「無須額外介入」。但在察覺交易出現異常後，已緊急通報政府並與業者協商，最終成功確保其中110萬原油桶仍供應南韓，但仍有90萬桶未能攔下。

南韓產業通商部對此表達強烈關切，認為在國家能源緊急狀況下，讓已運抵國內的原油再度外流「並非理想情況」，目前已針對石油公社展開調查，釐清是否存在未依規定行使優先權或應變遲緩等問題。

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