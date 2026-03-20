芬蘭最大國會訪團將拜會高雄市府　也要衝「大港開唱」追星

▲芬蘭最大國會訪團近日訪台。（圖／翻攝林昶佐臉書）



記者杜冠霖／台北報導

近年規模最大的芬蘭國會訪團，近日在我國駐芬蘭代表處大使林昶佐陪同下訪台，並拜會多位政要。而林昶佐今（20日）已啟程返回赫爾辛基繼續公務。訪團接下來要南下拜會高雄市長陳其邁、市府團隊，也將參與大港開唱，觀看預計登台演唱的芬蘭之光「歐洲歌唱大賽」亞軍 Käärijä演出。

芬蘭國會訪團近日依序拜會副總統蕭美琴、立法院長韓國瑜、外交部長林佳龍、內政部長劉世芳、財政部、國安會、星宇航空。也參訪景美人權園區、龍山寺、華西街夜市、南機場夜市。

林昶佐表是，當芬蘭國會訪團繼續在高雄市的訪問行程時，他正動身返回赫爾辛基。希望能再次對這個有史以來規模最大的國會訪團表達誠摯的感謝，感謝他們帶來如此富有成效且深入的交流。基於我們日益成長的貿易和旅遊連結，以及共同的價值觀和願景，過去兩天經歷了極度密集且收穫豐富的行程。

林昶佐說明，除了與蕭美琴副總統會面，訪團還拜會了立法院、外交部、內政部、財政部、星宇航空以及國家安全會議，就地緣政治發展、區域安全、全面韌性、產業合作、觀光旅遊、直航航班、能源政策等領域進行了深入討論。也參觀了白色恐怖景美紀念園區，以更深入了解台灣的歷史；此外，他們還造訪了龍山寺、華西街夜市和南機場夜市，體驗台灣充滿活力的文化、在地社區，當然，還有街頭美食。

而林昶佐已動身返回赫爾辛基。訪團接下來將到高雄2日行程，拜會高雄市長陳其邁、高雄市府團隊、參加年度音樂盛事大港開唱。芬蘭之光「歐洲歌唱大賽」亞軍 Käärijä 將在大港開唱舞台上演出，訪團也要到現場追星。

此次芬蘭訪團組成共有五個政黨，包含執政黨、執政聯盟、在野黨，率團的勒馬茨為情報監督委員會主席，團員中也有波羅的海議會大會主席、前歐洲議會議員，並拜訪航空公司討論台灣直飛芬蘭。